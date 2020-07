Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : vers un début de séance favorable Cercle Finance • 27/07/2020 à 15:16









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait débuter en hausse lundi matin, dans l'espoir d'une prolongation du programme de soutien à l'économie mis en place par Washington au début de la crise du coronavirus. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent de 0,3% à 0,8%, annonçant un début de séance dans le vert. Les Républicains sont censés rendre public aujourd'hui leur nouveau plan de soutien visant à faire face aux conséquences économiques persistantes de l'épidémie de Covid-19. 'Le blocage du processus de réouverture de l'économie s'est reflétée dans certains des derniers indicateurs économiques les plus avancés, ce qui montre que l'amélioration du marché du travail tend à se modérer', s'inquiète-t-on Chez Raymond James. 'Cela exerce probablement une pression supplémentaire sur le Congrès pour l'adoption d'un nouveau plan de soutien en août, après l'arrivée à expiration des avantages actuels dès la fin de ce mois', ajoute le gestionnaire d'actifs américain. 'Nous pensons que la mise en place d'un nouveau paquet budgétaire est très importante et nous nous attendons à ce que sa taille soit significative (probablement entre 1.500 et 2.000 milliards de dollars)', fait valoir Raymond James. Les dernières statistiques montrent en effet que le vigoureux redressement de l'économie américaine a tendance à s'essouffler. Après un bond de 15,1% en mai, les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont ainsi grimpé de 7,3% en juin selon le Département du Commerce. Cette progression se situe néanmoins en ligne avec le consensus, qui visait une hausse de l'ordre de 7%. Par ailleurs, plus d'un tiers des sociétés composant l'indice S&P 500 doivent dévoiler leurs comptes trimestriels cette semaine, parmi lesquelles Amazon, Apple et Facebook. Si le début de la saison des résultats s'est avéré plutôt encourageant (80% des entreprises ont battu les prévisions de bénéfices à ce stade), les marchés d'actions américains ne semblent plus aller nulle part depuis le début du mois de juin. 'Nous pensons que les marchés vont continuer à afficher des performances relativement limitées sur le court terme', pronostiquent ainsi les équipes de Raymond James. 'Nous prévoyons des variations sectorielles épidermiques, dont nous aurions tendance à tirer profit de manière opportuniste', conclut la société de gestion.

