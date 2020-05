Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : vers un début de séance favorable Cercle Finance • 27/05/2020 à 14:55









(CercleFinance.com) - Les futures sur les grands indices actions américains augurent d'un début de séance favorable (+1,1% pour ceux sur le S&P500), une certaine confiance continuant de prévaloir pour une amélioration du contexte macroéconomique. 'Il y a aux Etats-Unis des signes grandissants que l'économie se stabilise', soulignait ce matin Commerzbank, qui pointait aussi la présentation par la Commission européenne de son 'plan de reconstruction', et que l'activité en Chine continue de progresser. Aucune donnée macroéconomique n'est prévue ce jour, mais en milieu de séance, la Réserve fédérale doit publier son Livre Beige en prévision de la prochaine réunion de son comité de politique monétaire, qui doit se tenir les 9 et 10 juin prochains. Du côté des valeurs, Jefferies relève son objectif de cours sur Apple, passant de 350 à 370 dollars avec une recommandation 'achat' maintenue, mettant en avant notamment 'une très forte demande tout au long du mois d'avril' pour le nouvel iPhone SE. Pour s'adapter à l'évolution des besoins des consommateurs, Walmart fait part d'un partenariat en ligne avec la plateforme thredUP, lui permettant d'entrer sur le marché de la revente de vêtements de mode sur Internet. Le conglomérat GE annonce un accord définitif pour la cession de son activité éclairage à Savant Systems, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés et qui devrait être finalisée à la mi-2020.

