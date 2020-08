Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : vers un début de séance du bon pied Cercle Finance • 12/08/2020 à 14:52









(CercleFinance.com) - Les futures sur les principaux indices américains (+0,8% pour ceux sur le S&P500 et +0,7% pour ceux sur le Nasdaq) augurent d'un début de séance du bon pied, alors que l'inflation vient de ressortir sensiblement supérieure aux attentes. Les prix à la consommation des Etats-Unis ont augmenté de 0,6% en juillet par rapport à juin, dépassant ce que les économistes prévoyaient en moyenne (+0,3%). Hors énergie et alimentation, l'inflation s'est aussi établie à +0,6%, contre +0,2% en consensus. 'Prévoir l'inflation aux Etats-Unis reste délicat pour encore quelques mois', prévenait ce matin Aurel BGC, notant que si les entreprises font face à une hausse de leurs coûts de production, la demande reste très faible dans certains secteurs, pesant sur les prix. Dans l'actualité des valeurs, Microsoft a confirmé la sortie au mois de novembre de sa prochaine console de jeux, la Xbox Series X, qui s'accompagnera de 'milliers de jeux sur quatre générations', selon le géant informatique. Tesla a fait part de la décision de son conseil d'administration de diviser par cinq les actions ordinaires du groupe, à la fin du mois d'août, 'de façon à rendre leur détention plus accessible aux employés et aux investisseurs'. Lowe's Companies a annoncé un plan de renforcement de son réseau logistique au cours des 18 prochains mois, avec notamment l'ouverture d'un centre de traitement d'e-commerce pour la Côte Ouest en octobre.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.