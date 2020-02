Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : vers un début de séance déprimé Cercle Finance • 27/02/2020 à 14:52









(CercleFinance.com) - Les futures sur les principaux indices actions augurent d'un début de séance déprimé à Wall Street (-1,4% sur le Dow Jones, -1,5% sur le Nasdaq), le spectre d'une pandémie de coronavirus continuant de préoccuper les opérateurs. 'Il existe des signes d'espoirs que l'économie chinoise est sur le point de reprendre lentement (...), mais les taux d'infection pourraient augmenter à nouveau avec le retour des travailleurs migrants dans les villes dans les prochaines semaines', prévient Commerzbank. Conformément à son estimation initiale, la croissance du PIB américain ressort à 2,1% en rythme annuel au quatrième trimestre 2019, selon la deuxième estimation du Département du Commerce, là où le consensus anticipait une petite révision à 2,2%. Par ailleurs, le Département du Commerce fait état d'un recul de 0,2% des commandes de biens durables aux États-Unis en janvier, là où le consensus anticipait une chute de 1,5%, après une hausse de 2,9% le mois précédent. Sur le front des valeurs, Microsoft a annoncé ne plus s'attendre à atteindre son objectif de revenus pour son segment 'more personal computing' pour son troisième trimestre comptable, mettant en cause les effet de l'épidémie sur sa chaine logistique. Best Buy a affiché pour les trois derniers mois de l'exercice écoulé un BPA ajusté en croissance de 7% à 2,90 dollars, dépassant de plus de 15 cents le consensus, malgré un repli de sa marge opérationnelle ajustée de 0,2 point à 6,5%. Marriott International a dévoilé un bénéfice net ajusté en croissance de 4% à 517 millions de dollars pour le dernier trimestre 2019, soit un BPA de 1,57 dollar, dépassant d'une dizaine de cents le consensus de marché.

