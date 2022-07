Wall Street: vers un début de séance dans le rouge information fournie par Cercle Finance • 14/07/2022 à 15:01

(CercleFinance.com) - Les futures sur le S&P500 (-1,5%) et le Nasdaq-100 (-1%) augurent d'un début de séance dans le rouge outre-Atlantique, au lendemain de la parution d'une hausse annuelle de 9,1% des prix à la consommation aux États-Unis au mois de juin.



Les marchés sont désormais dans l'expectative du relèvement des taux de la Fed qui devrait intervenir à la fin de mois.



En attendant, les investisseurs ont pu prendre connaissance en début d'après-midi d'une hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis. Celles-ci se sont établies à 244 000 la semaine du 4 juillet, contre 235 000 (chiffre révisé) la semaine précédente, selon les chiffres du Département du Travail.



La moyenne mobile sur quatre semaines - qui peut être considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché du travail - est également ressortie en hausse, à 235 750 contre 232 750 une semaine plus tôt.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1.331.000 lors de la semaine du 27 juin (soit la dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), ce qui représente une baisse de 41.000 par rapport au chiffre révisé de la semaine précédente.



Par ailleurs, toujours selon le Département du Travail, les prix à la production aux Etats-Unis ont augmenté de 1,1% en juin par rapport au mois précédent, et de 0,3% hors alimentation, énergie et services commerciaux.



Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'est établie en juin à 11,3% en données brutes et à 6,4% hors alimentation, énergie et services commerciaux, après des taux annuels de respectivement 10,9% et 6,7% observés au mois en mai.



Du côté des valeurs, Morgan Stanley a publié aujourd'hui un chiffre d'affaires de 13,1 Mds$ au titre du 2e trimestre, en baisse de 11% par rapport à la même période un an plus tôt (14,7 Mds$). Par conséquent, la banque américaine dévoile un bénéfice net de 2,5 Mds$, en recul de 32% par rapport au 2e trimestre 2021 (3,5 Mds$), soit un BPA de 1,39$ contre 1,85$ précédemment.



De son côté, JPMorgan Chase publie un bénéfice net en recul de 28% à 8,65 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre 2022, soit 2,76 dollars par action, en raison essentiellement de provisions pour pertes sur crédit de 1,1 milliard sur la période.



Par ailleurs, GE annonce que l'activité Grid Solutions de GE Renewable Energy, et KAPES, une joint-venture KEPCO-GE, ont remporté un contrat de plus de 100M$ auprès de Korea Electric Power Corporation (KEPCO) afin de fournir à la ville d'Incheon (Corée du Sud) une liaison en courant continu haute tension de 500 MW vers le réseau électrique sud-coréen.



Enfin, Accenture a annoncé accepter d'acquérir The Stable, une agence commerciale qui aide notamment les marques grand public à créer et à exploiter leurs propres canaux de commerce numérique.