Wall Street : vers un 7e record d'affilée pour le 4 juillet?

(CercleFinance.com) - Wall Street entame le trimestre par de nouveaux records : le S&P500 (+0,52%) a inscrit un 6ème zénith consécutif, à 4.320, et devance le Dow Jones qui a gagné 0,38%, à 34.633 (et revient à 1% de son record). Le Nasdaq Composite se contente de +0,13% à 14.522 (il a égalé son record à l'ouverture à 14.533), freiné par le repli de bon nombre de leaders du secteur des semi-conducteurs avec Micron -5,7%, KLA -3,9%, AMAT -3,1%, Xilinx et NXP -2%, Broadcom -1,5%, Analog et ASML -1,7%, Microchip -1,4%... Le S&P500 a au contraire été dopé par le secteur 'énergie' avec Diamondback +6,1%, Occidental +5,1%, Marathon +4%, Schlumberger et Conoco +3,3%, EOG +3,1%, Halliburton +3%... Peu de réactions dans l'après-midi aux derniers chiffres US : le PMI d'IHS Markit est révisé en baisse à 62,1 par rapport à l'estimation flash de 62,6, mais reste proche de son niveau le plus élevé depuis le début des enquêtes en mai 2007. Pour une fois l'ISM manufacturier américain confirme exactement la tendance du PMI 'Markit' avec une légère révision à la baisse de 61,2 vers 60,6. Ce que les investisseurs en retiendront, c'est la nouvelle hausse pour la composante 'prix payés' qui inscrit un record à 92,1 selon Markit... mais la réaction du marché obligataire se traduit par de l'indifférence, avec une quasi-stagnation à 1,463%. Alors que Wall Street mise gros sur un bon 'NFP' ce vendredi (750.000 créations d'emplois attendues), les chiffres du chômage hebdo US ont été publiés dans l'indifférence générale à 14H30 : les inscriptions aux allocations ont diminué de près de -50.000 la semaine du 21 juin aux Etats-Unis, selon le Département du Travail, pour s'établir à 364.000 (contre 415.000 la semaine précédente, chiffre révisé). Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'établit à 3.469.000, en hausse de 56.000 par rapport au chiffre révisé de la semaine du 14 juin. Le marché obligataire consolide nettement avec des T-Bonds dont le rendement se retend vers 1,465% après avoir grimpé de +4Pts jusque vers 1,485%... mais tant que les 1,5000% ne sont pas refranchis, rien ne semble pouvoir stopper l'enchainement des plus hauts absolus sur le S&P500 : en jeu, un 7ème record ce vendredi pour célébrer d'une certaine façon le '4 juillet' (Independance Day dimanche).

