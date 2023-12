Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: vers les sommets avant le CPI et le FOMC information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 07:34









(CercleFinance.com) - Wall Street semble entamer tambour battant une septième semaine de hausse consécutive : après un début de séance hésitant, les acheteurs ont pris la main et ont renforcé leur emprise au fil des heures, jusqu'à ce que les indices US clôturent sur des plus hauts annuels et même au contact immédiat des records absolus de fin 2021 ou début 2022.



Les 'habillages de bilans' poussent les indices vers leurs sommets : les gains annuels atteignent leur zénith avec +20,4% pour le S&P500, +37,9% pour le Nasdaq Composite et +48,3% pour le Nasdaq-100 qui se rapproche des +50%, une performance réalisée à une seule reprise précédemment au 21ème siècle.



Quelle démonstration de force et de confiance en acier trempé à quatre jours de la séance des '4 sorcières'.



Et il se trouve toujours un indice 'SOX' pour servir de locomotive quand les '7 fantastiques' sont en panne (Meta -2,3%, Tesla -1,7%, Alphabet et Apple -1,3%). Le SOX s'est de nouveau détaché des autres indices sectoriels grâce à Broadcom +9%, Applied Materials +5%, KLA +4,6%, Intel, AMD et ON-Semiconductors +4,3%, Microchip +3,3%, Western Digital +2,9%.



Aux Etats-Unis comme en Europe, où trois records absolus ont également été battus ce lundi (CAC40 'GR', DAX40 puis Euro-Stoxx50), les investisseurs manifestent une confiance inébranlable dans la poursuite du 'rallye de fin d'année', à la veille du début du FOMC de la Réserve fédérale américaine.



La publication, vendredi dernier, de chiffres de l'emploi meilleurs que prévu pour le mois de novembre a confirmé le scénario d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie américaine, ce qui rendrait moins urgent un assouplissement monétaire.



Mais c'est déjà oublié et d'autres chiffres, pourquoi pas l'inflation ce mardi, viendront rassurer Wall Street qui applaudit depuis six semaines l'émergence d'un scénario 'Goldilocks' avec l'espoir que le 'CPI' confirme la décrue irréversible de l'inflation... et la baisse du prix des carburants en novembre devrait y contribuer grandement.



La prudence ne se lit que sur les marchés obligataires qui consolident depuis vendredi : les T-Bonds finissent stables à 4,245% après avoir dépassé les 4,27% en séance (cela reste proche des 4,1% testés jeudi dernier).





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.