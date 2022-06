Wall Street: vers des gains hebdomadaires confortables information fournie par Cercle Finance • 24/06/2022 à 17:40

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York poursuit son rebond vendredi matin, portée notamment par quelques signes de progrès au niveau de la conjoncture économique.



En fin de matinée, le Dow Jones grimpe de plus de 2% à 31.312,4 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 2,3% à 11.488 points,



Les investisseurs semblent rassurés par les indicateurs économiques publiés dans la matinée, à commencer par la parution d'un indice de la confiance des ménages de l'Université du Michigan révisé légèrement à la baisse.



Si ce baromètre du moral des consommateurs s'est nettement dégradé ce mois-ci, passant de 58,4 en mai à 50 en juin (contre 50,2 en première estimation), il montre aussi que les américains se montrent un peu moins pessimistes sur les perspectives d'inflation.



Autre facteur de soutien, le Département du Commerce a annoncé un rebond surprise de 10,7% des ventes de logements neufs aux Etats-Unis au mois de mai, ce qui signifie que le marché de l'immobilier ne se dégrade pas aussi vite que prévu.



Wall Street se saisit de ces bons chiffres pour accélérer à la hausse après une bonne entame de semaine.



En données hebdomadaires, le Dow Jones - qui restait sur trois semaines consécutives de baisse - prend près de 4,8% et le Nasdaq bondit de quelque 6,5%.



Le sursaut affiché depuis le début de la semaine montre que les opérateurs sont à l'affût de la moindre occasion pour réaliser quelques bonnes affaires et ne pas rater le train d'un éventuel rebond ('fear of missing out', ou FOMO).



S'agissant des valeurs, FedEx s'envole de 7% après avoir dévoilé jeudi soir un BPA ajusté de 6,87 dollars au titre des trois derniers mois de son exercice 2021-22, en croissance de 37,1% en comparaison annuelle.



Eli Lilly progresse de plus de 3% après la recommandation favorable des experts européens du CHMP à une approbation du Rayvow, son médicament contre la migraine.