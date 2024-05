Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: vers de nouveaux records grâce à Nvidia information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 15:11









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse jeudi matin, soutenue par l'accueil enthousiaste réservé par les investisseurs aux résultats trimestriels bien meilleurs que prévu de Nvidia.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur le S&P 500 avance de 0,7% et celui sur le Nasdaq de plus de 1,2%, laissant entrevoir l'atteinte de nouveaux records pour l'indice à forte pondération technologique.



Wall Street avait fini en baisse mercredi soir, les investisseurs ayant accusé le coup suite à la publication de 'minutes' de la Fed laissant entendre que les débats concernant de prochaines baisses de taux ne sont toujours pas tranchés au sein de l'institution.



Mais les opérateurs devraient provisoirement reléguer au second plan leurs questionnements sur le calendrier de l'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale pour se concentrer sur les résultats de Nvidia, qui sont venus confirmer l'engouement actuel dont bénéficie la thématique de l'IA.



Le fabricant de processeurs, désormais troisième capitalisation mondiale derrière Microsoft et Apple, devrait encore briller aujourd'hui après avoir largement surpassé les attentes avec des trimestriels qui ont bénéficié de la forte demande pour ses puces graphiques dédiées à l'IA.



'Cette publication est un pur chef d'oeuvre qui mériterait d'être exposé au Louvre', réagissent les analystes de Wedbush Securities, qui estiment que cette performance montre que 'la révolution de l'IA ne fait que commencer'.



Le titre du groupe californien, déjà en hausse de 91% depuis le début de l'année, grimpe de plus de 7% en transactions électroniques, ce qui devrait encore accroître sa valorisation boursière de quelque 165 milliards de dollars.



L'action devrait ainsi franchir le cap symbolique des 1000 dollars, ce qui conduit de nombreux analystes à revoir à la hausse leur objectif de cours sur la valeur, désormais situés dans la zone des 1200 dollars.



La tendance à Wall Street n'a pas été pénalisée par les derniers chiffres du marché du travail, qui montre pourtant que les tensions au niveau de l'emploi ne se résorbent toujours pas.



Le Département du Travail a ainsi recensé 215.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis lors de la semaine du 13 mai, un chiffre en repli de 8.000 par rapport à la semaine précédente.



En dépit de ce contexte macroéconomique toujours solide et de l'incertitude entourant l'évolution des taux, le rendement des Treasuries à dix ans se replie en direction de 4,42%.



Les investisseurs attendent maintenant l'indice PMI mesurant l'activité dans le secteur privé américain, qui tombera en début de séance, tout comme les chiffres des ventes de logements neufs.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.