Wall Street : vers de nouveaux records dès l'ouverture

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait se diriger vers de nouveaux records mardi à l'ouverture, les investisseurs voulant résolument croire en des conséquences économiques limitées pour le virus 2019-nCoV. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent de 0,4% à 0,5%, annonçant un début de séance sur une note favorable. Si le nombre de décès liés à l'épidémie continue d'augmenter, le rythme d'apparition de nouveaux cas semble, lui, ralentir, ce qui conduit les investisseurs à anticiper un effet de courte durée sur l'activité. Pour bon nombre de gérants, la récente volatilité liée au coronavirus a même créé des points d'entrée intéressants sur les marchés d'actions. 'Le soutien de la PBOC (la banque centrale chinoise, NDLR) et l'abondance des liquidités offertes par les banques centrales du monde entier ainsi que leur réactivité encouragent les investisseurs en actions à acheter toute correction du marché', expliquent ainsi les équipes d'Unigestion. D'un point de vue économique, les spécialistes prédisent un impact global plutôt modéré, avec peu de retombées sur l'économie mondiale dans son ensemble. Le gestionnaire finlandais Evli dit ainsi s'attendre à un ralentissement 'temporaire' de la croissance économique chinoise, qui n'affectera pas 'la croissance et la tendance économiques sous-jacentes sur le long terme'. La séance à Wall Street sera animée, en outre, par l'intervention du président de la Fed, Jerome Powell, devant la Chambre des Représentants dans le cadre de son rapport bi-annuel sur la politique monétaire. 'La banque centrale n'étant pas dans une période d'inflexion de sa politique monétaire, mais plus dans une 'pause', les propos de Jerome Powell ne devraient pas, en théorie, faire évoluer sensiblement les marchés', préviennent les analystes d'Aurel BCG.

