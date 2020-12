Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : vers de nouveaux records après le chômage? Cercle Finance • 03/12/2020 à 15:16









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait débuter dans le vert mercredi matin et peut-être inscrire de nouveaux records après l'annonce d'une baisse des inscriptions au chômage plus importante que prévu la semaine dernière. Une vingtaine de minutes avant le début des échanges, les 'futures' sur le Dow Jones et le Nasdaq avancent en moyenne de 0,1%, annonçant un début de séance en très légère hausse. La perspective de la mise en place de nouvelles mesures de soutien à l'activité par le Congrès avait propulsé les actions américaines vers de nouveaux plus hauts ces dernières séances. 'Les Démocrates semblent avoir cédé sur leur volonté de proposer à tout prix un plan de relance budgétaire de plusieurs billions de dollars, ce qui améliore les chances qu'un accord puisse être conclu avant la fin de l'année', explique-t-on chez Goldman Sachs. Si la banque d'affaires voit encore 'plusieurs points de friction', elle prédit le déblocage de l'équivalent de 700 milliards de dollars de mesures de soutien à l'économie. La tendance est également portée par le repli du dollar, qui reflue vers de nouveaux planchers, au-delà de 1,2150 euro, après son accès de faiblesse des derniers jours. Publiées avant l'ouverture, les inscriptions aux allocations chômage ont chuté la semaine dernière pour s'établir à 712.000, contre 787.000 la semaine précédente et un consensus qui visait 765.000. Ce chiffre constitue une surprise positive au vu de la récente dégradation de la situation sanitaire aux Etats-Unis, et de son impact sur le marché du travail. Autre bonne nouvelle, la moyenne mobile sur quatre semaines s'établit pour sa part à 739.500, en recul de 11.250 d'une semaine à l'autre. Les investisseurs surveilleront, dans le courant de la matinée, l'indice ISM des services, attendu en baisse au mois de novembre même si son niveau devrait reste élevé et encore très éloigné du seuil de contraction.

