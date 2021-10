Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : vers de nouveaux record grâce aux résultats information fournie par Cercle Finance • 27/10/2021 à 15:11









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait débuter en légère hausse mercredi matin dans le sillage de la publication de résultats supérieurs aux attentes de poids lourds de la cote comme Boeing, Coca-Cola ou McDonald's. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent d'environ 0,1%, annonçant une modeste progression à l'ouverture. La saison des résultats bat son plein et les investisseurs ont pris le temps ce matin de digérer une nouvelle salve de publications de résultats, qui s'annoncent très nombreuses cette semaine. Avant l'ouverture, Coca-Cola a relevé ses perspectives annuelles après un troisième trimestre 'solide' marqué notamment par une forte progression de ses ventes en Amérique Latine. Boeing a annoncé de son côté avoir dégagé un nouveau bénéfice opérationnel au troisième trimestre, le deuxième consécutif, à la faveur du redressement du marché des avions commerciaux. Le géant de la restauration rapide McDonald's a, lui, fait mieux que prévu sur le troisième trimestre grâce à la vitalité de ses ventes à l'international. Les performances d'Alphabet et Microsoft, publiées hier soir, ont également dépassé les attentes. A en croire les calculs de Deutsche Bank, 84% des sociétés de l'indice S&P 500 ont dépassé les attentes depuis le début de la saison des résultats. Mécaniquement, la révision à la hausse des perspectives de bénéfices conduit à diminuer les valorisations et à redonner un peu d'attractivité à des valeurs américaines jugées parfois chères. Les investisseurs ont par ailleurs pris connaissance, toujours avant l'ouverture, d'un repli de 0,4% des commandes de biens durables le mois dernier, un recul moins prononcé toutefois que le consensus. Les commandes hors transports - un indicateur considéré comme un bon baromètre des projets d'investissement des entreprises - ont augmenté de 0,4% en septembre.

