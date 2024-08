Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: vers de nouveaux pics grâce à Nvidia ? information fournie par Cercle Finance • 26/08/2024 à 15:22









(CercleFinance.com) - Après deux semaines de hausse d'affilée, Wall Street devrait ouvrir sur une note plus hésitante lundi matin, dans l'attente des résultats de Nvidia qui constitueront un test important pour le marché mercredi.



Une demi-heure environ avant l'ouverture, le contrat à terme sur l'indice S&P 500 avance de 0,1%, mais celui sur le Nasdaq recule de 0,1%, annonçant un début de séance en ordre dispersé.



La séance du jour devrait rester calme grâce à un agenda allégé aussi bien au niveau de l'actualité des entreprises qu'en termes d'indicateurs économiques.



Seule statistique au menu du jour, les commandes de biens durables en excluant le secteur volatil des transports se sont tassées de 0,2% en juillet en rythme séquentiel, selon le Département du Commerce.



L'approche de la publication des résultats de Nvidia, le géant américain de l'intelligence artificielle (IA), devrait en particulier inciter les intervenants à la prudence.



Les résultats du fabricant de processeurs, prévus mercredi soir après la clôture, vont venir éprouver le récent rebond des places boursières américaines qui a ramené l'indice S&P 500 à moins de 0,6% de son record historique inscrit le mois dernier.



Ceux qui jouent la Bourse à la hausse espèrent que les performances du groupe californien viendront alimenter les gains boursiers, ou tout au moins préserver ceux déjà réalisés.



'Il faut au moins que le groupe annonce des résultats meilleurs que prévu et relève ses prévisions, sinon cela constituera une déception, avec des implications pour l'ensemble des marchés', avertissent les équipes de Barclays.



Après les propos rassurants tenus la semaine passée par Jerome Powell, le patron de la Fed, de solides performances pourraient favoriser une nouvelle phase de progression du S&P et lui permettre d'atteindre de nouveaux plus hauts niveaux historiques.



Depuis son point bas atteint lors de la phase de correction le 7 août, le titre Nvidia a déjà repris plus de 23%, ce qui montre qu'un nouvel élan haussier est en train de se former.



D'autres grands noms du secteur de la 'tech' doivent par ailleurs publier leurs comptes trimestriels cette semaine, dont Salesforce mercredi soir également.



Les rendements des emprunts d'Etat américains poursuivent leur repli avec la probabilité accrue d'une baisse de taux de 50 points de base de la Fed dans un peu moins d'un mois: le dix ans perd deux points de base à moins de 3,79%.



Le dollar gagne 0,3% face à l'euro, qui revient ainsi sous la barre de 1,1160 dollar face au billet vert.



Les cours pétroliers s'inscrivent quant à eux en forte hausse dans le sillage de la confrontation, hier, entre le Hezbollah et Israël, qui se sont mutuellement attaqués hier tout en évitant une trop grande escalade.



Le Brent gagne 2,7% à 81,2 dollars le baril et le brut léger américain plus de 3% à 77,1 dollars.





