Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: vers de légères prises de profits information fournie par Cercle Finance • 17/03/2022 à 14:00









(CercleFinance.com) - Les futures sur les indices actions américains (-0,4% sur le S&P500, -0,5% sur le Nasdaq-100) augurent de légères prises de profits à l'ouverture, au lendemain d'une séance de forte progression malgré l'annonce -largement attendue- d'un tour de vis monétaire par la Fed.



Pour rappel, la banque centrale américaine a relevé de 25 points de base sa fourchette-cible des Fed Funds à entre 0,25 et 0,50%, première hausse depuis qu'elle a réduit ses taux clés à près de zéro il a exactement deux ans.



'Dans le même temps, la Réserve fédérale a laissé entrevoir toute une série de nouvelles hausses de taux et annoncé entamer la réduction de son portefeuille de titres lors d'une prochaine réunion', souligne aussi Commerzbank.



Dans l'actualité macroéconomique, les mises en chantier de logements aux Etats-Unis se sont redressées de 6,8% en février, ressortant à un niveau nettement au-dessus du consensus, mais le nombre de permis de construire a par contre reculé de 1,9%.



La croissance de l'activité manufacturière accélère dans le nord-est des Etats-Unis en mars, d'après l'indice 'Philly Fed' qui ressort à 27 ce mois-ci contre 16 au mois de février, alors que les économistes en prévoyaient en moyenne un léger tassement.



Les opérateurs ont aussi pris connaissance d'une décrue de 15.000 des inscriptions aux allocations chômage la semaine dernière, à 214.000, et doivent encore prendre connaissance, peu avant l'ouverture, de la production industrielle américaine pour février.



Dans l'actualité des valeurs, ils pourront réagir aux publications de résultats du constructeur de logements Lennar Corp, du cabinet de conseil et de services d'externalisation Accenture, ainsi que de la chaine de distribution Dollar General.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.