Wall Street: vent d'optimisme à la veille de l'inflation

(CercleFinance.com) - Un vent d'optimisme a soufflé mercredi à Wall Street, avant la publication des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, ce jeudi. Le Dow Jones a avancé de 0,8% à 33973 points, tandis que le Nasdaq Composite a progressé de près de 1,8% à 10932 points.



Les investisseurs faisaient le pari que l'inflation, attendue en nette décélération vers un taux annuel de 6,5% au mois de décembre, confirmerait la perspective d'un ralentissement du rythme de resserrement monétaire de la Fed.



'Nous pensons que les données sur l'inflation et le marché du travail vont se modérer/s'affaiblir suffisamment pour inciter la Fed à faire une pause avant la réunion de mai', prédisaient notamment les équipes de PIMCO.



Le gestionnaire d'actifs spécialisé dans l'obligataire disait anticiper un relèvement de taux de 25 points de base début février, puis que la Fed continue de remonter ses taux jusqu'en mai pour les porter juste au-dessus de 5%, avant d'opérer une pause.



Les rendements des emprunts d'Etat ont d'ailleurs continué de pâtir des anticipations d'un ralentissement du durcissement monétaire, le taux de référence à 10 ans ayant ainsi abandonné huit points de base à 3,53%.



Sur le marché de l'énergie, le cours du baril de pétrole brut léger américain (WTI) a avancé de 3,3% à 77,6 dollars après des données ayant montré une augmentation des stocks américains de brut de 19 millions de barils la semaine passée.



Dans l'actualité des valeurs, Oracle a grimpé de 2,4% avec le soutien de Mizuho qui a initié un suivi à 'achat' avec un objectif de cours de 116 dollars, mentionnant notamment une 'valorisation attrayante à l'approche d'un ralentissement économique prévu'.





