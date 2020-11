Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : vent d'espoir avec Biden et le vaccin Cercle Finance • 09/11/2020 à 15:16









(Crédits photo : Flickr - vishpool ) (CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait poursuivre son rally lundi matin, soutenue à la fois par les espoirs entourant l'élection de Joe Biden et la perspective d'un prochain vaccin contre le Covid-19. Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais affichent des gains allant de 1% à 6%, annonçant un début de séance en hausse marquée. Après plusieurs journées d'incertitudes concernant l'issue du scrutin, les marchés sont soulagés de voir Joe Biden avoir été désigné comme futur président des Etats-Unis pendant le week-end. Les investisseurs semblent notamment rassurés par le ton conciliant adopté par le candidat démocrate lors de son discours de victoire, pendant lequel il a insisté sur la nécessité d'unifier le pays. L'indice CBOE de la volatilité - surnommé 'indice de la peur' sur les marchés américains - chute en conséquence de plus de 4% à 23,85 points, un plus bas de presque trois mois. L'incertitude qui entourait l'issue de l'élection étant désormais levée, les marchés boursiers américains ont désormais le champ libre pour poursuivre leur progression, estiment les analystes. 'Nous pensons que le meilleur plan d'action est de partir du principe que l'élection présidentielle américaine est désormais terminée et nous nous attendons à ce que l'attention du marché se concentre sur les moteurs à moyen terme de la croissance économique', explique Mark Haefele, le directeur des investissements de la branche de gestion de fortune d'UBS. 'Il s'agit notamment du Covid-19, des développements de vaccins et des mesures de relance monétaire et fiscale', rappelle le stratège de la banque suisse. Les premières bénéficiaires de ce regain d'appétit devraient rester les grandes valeurs technologiques dont l'indice phare, le Nasdaq, a déjà progressé de plus de 6% au cours des deux jours ayant suivi le scrutin. 'La perspective de démantèlement pour cause d'abus de position dominante, chères aux démocrates, est au moins repoussée, sinon écartée à brève échéance', estiment les équipes de La Financière de l'Echiquier. Un regain d'appétit pour le risque se fait également sentir grâce aux annonces des laboratoires Pfizer et BioNTech concernant des résultats particulièrement encourageants sur leur candidat vaccin. Les deux groupes expliquent que leur vaccin expérimental a donné des preuves d'efficacité chez plus de 90% des participants à une étude de phase III, sans problème manifeste de sécurité.

