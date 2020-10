Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : vendredi sans relief, mais octobre bien parti Cercle Finance • 19/10/2020 à 07:47









(CercleFinance.com) - Wall Street a assuré l'essentiel en début de séance (compensation des options et dérivés) puis les achats se sont étiolés et les indices américains ont assuré le service minimum : le Dow Jones a grappillé 0,39% à 28.606, le S&P 500 a été maintenu avec une précision d'horloger algorithmique en territoire positif, avec +0,01% à 3.484, le Nasdaq s'est effrité de -0,36% à 11.672, mais s'est envolé cependant de +8,5% depuis le 18 septembre dernier. C'est l'un des meilleurs mois d'octobre (échéance boursière) du XXIème siècle : le S&P500 a engrangé +5% et le Dow Jones +3%. Cette dernière séance de la semaine a été animée par de nombreuses publications d'indicateurs macroéconomiques, avec notamment les ventes de détail aux États-Unis qui ont augmenté de 1,9% le mois dernier, selon le Département du Commerce, là où le consensus n'anticipait qu'une progression de 0,7% (après +0,6% en août). En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines se sont accrues de 1,5% en septembre, alors que les économistes ne visaient en moyenne qu'une progression de l'ordre de 0,4% : les Américains semblent donc conserver intacte leur envie de consommer... mais les chèques gouvernement aux ménages modestes depuis avril y contribuent sûrement pour beaucoup. La production industrielle américaine s'est contractée de -0,6% en septembre (selon la Réserve fédérale), déjouant le pronostic des économistes qui tablaient sur une hausse symétrique de 0,6% (après +0,4% au mois d'août). Le 'TUCI' (taux d'utilisation des capacités dans l'industrie) est ressorti également en baisse de 0,5 point, à 71,5% (le consensus tablait sur une stabilité à 72%). Le moral du consommateur américain s'améliore un peu en octobre : l'indice de confiance de l'Université du Michigan s'établit à 81,2 en estimation préliminaire (au plus haut depuis le début de la crise de la Covid), contre 80,4 le mois dernier, et alors que le consensus en attendait une certaine stabilité. Ce baromètre évolue souvent en symbiose avec l'évolution des cours à Wall Street, le mois (boursier) d'octobre (qui s'achevait ce soir) s'avère un très bon cru. Un secteur a de nouveau sous-performé, comme ce fut le cas depuis un mois, à savoir les pétrolières qui ont chuté : Schlumberger -8,8%, Halliburton -6,3%, Devon -5%, Occidental -4,8%, Conoco Phillips -4,6%, Nal Oilwell -4% et Exxon -1%. Le Nasdaq a reculé dans le sillage de KLA -2,2%, Tesla -2,1%, Apple -1,4%, Nvidia -1,1%.

