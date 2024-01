Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: valide ses 9 meilleures semaines en 20 ans information fournie par Cercle Finance • 02/01/2024 à 07:30









(CercleFinance.com) - Mission accomplie : malgré une petite pause ce 29 décembre, Wall Street boucle une neuvième semaine de hausse consécutive et les indices US terminent l'année à 0,2 ou 0,4% de leurs records annuels ou historiques (Nasdaq-100 et Dow Jones).



Le S&P500 (-0,28% à près de 4.770) gagne +0,4% sur la semaine, signant sa plus longue série haussière en 20 ans... mais surtout, c'est un exploit unique dans l'histoire, sans avoir jamais reperdu plus de 0,8% en neuf semaines, à l'exception des -1,5% du 20 décembre, un recul aussitôt corrigé par quatre records annuels au cours des cinq séances suivantes.



Le Nasdaq-100 (-0,43% à 16.826, mais +54% en 2023) et le Dow Jones (-0,05% à 37.689) valident leur plus longue série haussière depuis 2019, mais c'est la première fois au 21ème siècle qu'aucune consolidation de plus de 48 heures ne se matérialise, avec des ratios hausses/baisses stratosphériques (comme la dernière séquence de 14 gains en 15 séances, sauf ce fameux 20 décembre).



Les '7 fantastiques' ont terminé plutôt à la baisse ce vendredi (Tesla -1,9%) mais les 10 plus grosses 'technos' (incluant les '7') gagnent collectivement +110% en 2023 (avec un PER moyen de plus de 50).



Nvidia s'est ainsi adjugé +240%, Meta +194%, AMD +128%, Tesla +101%, Broadcom +100%, Intel +90%, Amazon +80%, Netflix +63%, Alphabet +58%, Microsoft +57%, Apple +48%.



Les valeurs 'technos' dans leur ensemble engrangent +55% (le PER moyen est proche de 40) et ce secteur est battu seulement par les croisiéristes (+57%).



Dans une note publiée jeudi soir, Dan Ives, l'analyste vedette de Wedbush Securities, dit de nouveau s'attendre à une nouvelle hausse de l'ordre de 25% des grands valeurs technologiques américaines l'an prochain (les '7 fantastiques' et quelques semi-conducteurs), ce qui constituerait un indéniable moteur pour les marchés d'actions mondiaux.



Notons que ces '7 fantastiques' gagnent +103% cette année (en équipondéré) et apportent 90% de la performance du S&P500, une concentration capitalistique jamais vue depuis un siècle, avec les compagnies de chemin de fer et la Standard Oil de John Rockefeller (avant 1911).



Pas de fin d'année au champagne sur l'obligataire, mais les T-Bonds se montrent bien plus résilients que les Bunds ou les OAT avec seulement +1 point de base sur le '10 ans' US à 3,865%, un niveau comparable à celui de la mi-juillet.



Le '30 ans' se dégrade de deux points de base et renoue avec les 4,01%, mais paradoxalement les rendements du '1 an' et du '2 ans' s'améliorent de -3 et -2 pbs à 4,782% et 4,261% respectivement... et le '3 mois' de -5 pbs à 5,345%, car les économistes parient que le calendrier électoral US imposera de démarrer les assouplissements monétaires très tôt dans l'année pour adopter une position plus neutre en octobre-novembre 2024.



Le pétrole termine peu changé (-0,5% à 71,4$ sur le NYMEX) et perd -10,5% sur l'année (80/71,5$). C'est d'ailleurs une valeur 'énergie' qui finit lanterne rouge du S&P500 : Emphase chute de -50%, talonné de près par FMC avec -49,7%.





