Wall Street : vague de rachats à bon compte, un peu inaboutie

(CercleFinance.com) - Wall Street renverse la vapeur après 3 séances de lourde correction: les indices US ont bénéficié d'une réouverture 'bullish' suivie par une accélération graduelle entre 15H30 et 21H30. Mais quelques prises de bénéfices ont pesé au cours de la dernière demi-heure, réduisant la hausse du Dow Jones de +2,5% à +1,6% (cela reste la meilleure séance depuis le 14 juillet), celle du S&P500 de +2,8% à +2% (à 3.400), celle du Nasdaq de +3,3% à +2,7% (à 11.141). La Nasdaq-100 verrouille un gain de +3% vers 11.400 (à comparer avec -4,8% mardi soir), en revanche, le Russel-2000 ne reprend plus de 1,45%. Nous avons assisté à des rachats indiciels couplés à des rachats à bon compte sur de gros dossiers de la ' tech ', c'est à dire des titans à plus de 200Mds$ de capitalisation... à l'exception de Zoom (+11,1%) qui fait cependant partie des archi-favorites de l'après-confinement. Sinon, gros rachats sur Tesla +10,8% (après -21% mardi), sur Nvidia +6,7%, Paypal +4,7%, Microsoft +4,3%, AMD +4,1%, Apple +4%, Qualcomm et Cadence +3,9%, Adobe +3,8%, e-Bay +3,7%... et petite déception en ce qui concerne Facebook (+0,9%) et Alphabet (+1,5%). Rebond un peu inabouti également sur le pétrole qui ne reprend que +2,7% (à 37.7$) sur les -7,5% perdus la veille. L'un des grands sujets de discussion -en l'absence de la moindre statistique économique à paraître ce mercredi- ce fut la remise en cause du rachat de Tiffany par LVMH, suite à une demande du gouvernement français de surseoir à cette opération jusqu'au 6 janvier 2021, en raison des surtaxes appliquées par l'administration aux produits de luxe français, y compris vins et spiritueux. Tiffany qui a limité sa chute (qui dépassait -10% en début de séance) à -6,4% estime que ce n'est qu'un prétexte dont s'empare LVMH pour remettre en cause les termes de l'accord initial (de fin 2019) qui prévoyait un prix d'acquisition de 16,2Mds$. Une plainte de 120 pages contre LVMH va être déposée auprès du tribunal du Delaware (un tel document a demandé des semaines de préparation, donc la direction de Tiffany s'attendait à un 'mauvais tour'), ce qui va faire la fortune des plus grands cabinets d'avocats US qui vont être mandatés pour plaider ce dossier... qui n'a pas fini de rebondir.

