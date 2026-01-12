Wall Street vacille, l'or resurgit alors que Trump poursuit son banquier central

Wall Street a vacillé et le dollar a cédé du terrain tandis que l'or a atteint un nouveau sommet lundi, alors que la menace de l'administration Trump d'inculper le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a relancé les questions sur l'indépendance future de la banque centrale la plus influente du monde. M. Powell a opposé un refus inhabituellement véhément à la signification par le ministère de la Justice des citations à comparaître devant un grand jury, ajoutant à ce que les analystes de Morgan Stanley ont appelé une "cacophonie d'événements bouleversant le marché" pour commencer ce qui n'est que la deuxième semaine complète de l'année 2026. La nouvelle que Trump envisageait une action militaire après la répression des manifestations en Iran a ajouté une tension potentielle supplémentaire après la capture de Nicolas Maduro du Venezuela et la suggestion que les États-Unis pourraient essayer d'acquérir le Groenland . Les actions ont glissé, avec l' indice de référence S&P 500 .SPX en baisse de 0,1%, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI en baisse de 0,56%, et le Nasdaq Composite .IXIC perdant 0,04%. L'indice du dollar =USD , mesuré par rapport à un panier de devises principales, a baissé de 0,4% à 98,83, avec l'euro EUR= en hausse de 0,33% à 1,1676 $. "Le fait est que la fonction de réponse de la banque centrale est susceptible de changer fondamentalement et à long terme si la Maison Blanche réussit" à prendre le contrôle de la politique monétaire, a déclaré Thu Lan Nguyen, responsable de la recherche sur les devises et les matières premières chez Commerzbank, après avoir souligné que la Fed est déjà dans un cycle de réduction des taux et que ce scénario ne devient pertinent que si les risques d'inflation augmentent. "Toutefois, le marché des changes étant tourné vers l'avenir, cela justifie déjà une prime de risque plus élevée pour le dollar américain aujourd'hui", a-t-elle ajouté. L'or XAU= a profité de son statut de valeur refuge et a augmenté de 2,34% à 4 615,29 dollars l'once. L'argent a également augmenté. GOL/ Les prix du pétrole ont légèrement baissé après que l'Iran a déclaré qu'il avait le "contrôle total" de la situation après un week-end de violence. Les traders ont également pris en compte la perspective d'un approvisionnement supplémentaire en provenance du Venezuela sur un marché déjà susceptible d'être sur-approvisionné. O/R Le pétrole brut américain CLc1 a baissé de 0,42% à 58,89 dollars le baril et le Brent LCOc1 a baissé de 0,21% à 63,22 dollars le baril. Les deux références avaient augmenté la semaine dernière alors que la répression en Iran s'intensifiait. "DES CHOSES REMARQUABLES" Les actions des prêteurs et des sociétés de cartes de crédit ont chuté plus fortement que les autres secteurs, après l'appel de Trump vendredi pour un plafond d'un an sur les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10% à partir du 20 janvier. Citigroup C.N a chuté de plus de 3 %. Bank of America BAC.N a chuté d'environ 1%, JPMorgan Chase JPM.N de 1,6% et US Bancorp USB.N de plus de 2%. Les sociétés financières Synchrony Financial SYF.N et Capital One COF.N ont fortement chuté mais se sont légèrement redressées pour être cotées toutes deux en baisse de plus de 6%. .N "Sur la base de calculs très préliminaires, Citi serait la plus touchée et US Bancorp la suivante", ont déclaré les analystes de JPMorgan dans une note, expliquant que US Bancorp "a des prêts de cartes de crédit avec des taux plus élevés, ce qui implique qu'elle a plus de clients subprime". Parmi les événements à surveiller de près cette semaine figurent les données sur l'inflation aux États-Unis, les chiffres du commerce en Chine et une série de résultats américains, à commencer par JPMorgan JPM.N et BNY BK.N mardi. L' escalade spectaculaire dans la lutte entre Powell et Trump, qui remonte aux premières années de présidence du banquier en 2018, restera probablement au premier plan. "Trump tire sur les fils lâches de l'indépendance de la banque centrale", a déclaré Andrew Lilley, stratège en chef des taux chez Barrenjoey, une banque d'investissement basée à Sydney. "Les investisseurs ne seront pas ravis, mais cela montre que Trump n'a pas d'autres leviers à actionner. Les taux d'intérêt resteront ce que la majorité du FOMC veut qu'ils soient." Les analystes de la Deutsche Bank ont fait le point sur les différents facteurs que les marchés devront prendre en compte. "(R)e remarquable et, dans l'ensemble, beaucoup d'opportunités pour de grands titres dans les jours à venir", ont-ils déclaré dans une note.