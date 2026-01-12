 Aller au contenu principal
Wall Street vacille, l'or resurgit alors que Trump poursuit son banquier central
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 17:12

    Wall Street a vacillé et le dollar a cédé du terrain tandis
que l'or a atteint un nouveau sommet lundi, alors que la menace
de l'administration Trump d'inculper le président de la Réserve
fédérale Jerome Powell a relancé les questions sur
l'indépendance future de la banque centrale la plus influente du
monde.
    M. Powell a  opposé un refus inhabituellement véhément 
  à la signification par le ministère de la Justice des
citations à comparaître devant un grand jury, ajoutant à ce que
les analystes de Morgan Stanley ont appelé une "cacophonie
d'événements bouleversant le marché" pour commencer ce qui n'est
que la deuxième semaine complète de l'année 2026.
     La nouvelle que Trump envisageait  une action militaire 
  après la répression des manifestations en Iran a ajouté
une tension potentielle supplémentaire après la capture de 
Nicolas Maduro du Venezuela    et la suggestion que les
États-Unis pourraient essayer d'acquérir le  Groenland .
     Les actions ont glissé, avec l' indice de référence S&P 500
 .SPX en baisse de 0,1%, l'indice Dow Jones Industrial Average
 .DJI  en baisse de 0,56%, et le Nasdaq Composite  .IXIC 
perdant 0,04%.
    L'indice du dollar  =USD , mesuré par rapport à un panier de
devises principales, a baissé de 0,4% à 98,83, avec l'euro
 EUR=  en hausse de 0,33% à 1,1676 $.
  
    "Le fait est que la fonction de réponse de la banque
centrale est susceptible de changer fondamentalement et à long
terme si la Maison Blanche réussit" à prendre le contrôle de la
politique monétaire, a déclaré Thu Lan Nguyen, responsable de la
recherche sur les devises et les matières premières chez
Commerzbank, après avoir souligné que la Fed est déjà dans un
cycle de réduction des taux et que ce scénario ne devient
pertinent que si les risques d'inflation augmentent.
  
     "Toutefois, le marché des changes étant tourné vers
l'avenir, cela justifie déjà une prime de risque plus élevée
pour le dollar américain aujourd'hui", a-t-elle ajouté.
  
     L'or  XAU=  a profité de son statut de valeur refuge et a
augmenté de 2,34% à 4 615,29 dollars l'once. L'argent a
également augmenté.  GOL/ 
  
     Les prix du pétrole ont légèrement baissé après que l'Iran
a déclaré qu'il avait le "contrôle total" de la situation après
un week-end de violence. Les traders ont également pris en
compte la perspective d'un approvisionnement supplémentaire en
provenance du Venezuela sur un marché déjà susceptible d'être
sur-approvisionné.  O/R  
  
     Le pétrole brut américain  CLc1  a baissé de 0,42% à 58,89
dollars le baril et le Brent  LCOc1  a baissé de 0,21% à 63,22
dollars le baril. Les deux références avaient augmenté la
semaine dernière alors que la 
    répression en Iran s'intensifiait. 
    
    "DES CHOSES REMARQUABLES"
  
    Les actions des prêteurs et des sociétés de cartes de crédit
ont chuté plus fortement que les autres secteurs, après l'appel
de Trump vendredi pour un  plafond d'un an   sur les taux
d'intérêt des cartes de crédit à 10% à partir du 20 janvier.
     Citigroup  C.N  a chuté de plus de 3 %. Bank of America
 BAC.N  a chuté d'environ 1%, JPMorgan Chase  JPM.N  de 1,6% et
US Bancorp  USB.N  de plus de 2%. Les sociétés financières
Synchrony Financial  SYF.N  et Capital One  COF.N  ont fortement
chuté mais se sont légèrement redressées pour être cotées toutes
deux en baisse de plus de 6%.  .N 
     "Sur la base de calculs très préliminaires, Citi serait la
plus touchée et US Bancorp la suivante", ont déclaré les
analystes de JPMorgan dans une note, expliquant que US Bancorp
"a des prêts de cartes de crédit avec des taux plus élevés, ce
qui implique qu'elle a plus de clients subprime". 
  
     Parmi les événements à surveiller de près cette semaine
figurent les données sur l'inflation aux États-Unis, les
chiffres du commerce en Chine et une série de résultats
américains, à commencer par JPMorgan  JPM.N  et BNY  BK.N 
mardi.
    L' escalade spectaculaire  dans la lutte entre Powell
et Trump, qui remonte aux premières années de présidence du
banquier en 2018, restera probablement au premier plan.
    "Trump tire sur les fils lâches de l'indépendance de la
banque centrale", a déclaré Andrew Lilley, stratège en chef des
taux chez Barrenjoey, une banque d'investissement basée à
Sydney.
    "Les investisseurs ne seront pas ravis, mais cela montre que
Trump n'a pas d'autres leviers à actionner. Les taux d'intérêt
resteront ce que la majorité du FOMC veut qu'ils soient."
  
    Les analystes de la Deutsche Bank ont fait le point sur les
différents facteurs que les marchés devront prendre en compte.
"(R)e remarquable et, dans l'ensemble, beaucoup d'opportunités
pour de grands titres dans les jours à venir", ont-ils déclaré
dans une note.

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
55,030 USD NYSE -1,40%
BANK OF NY MELLON
119,535 USD NYSE +0,42%
CAPITAL ONE FINL
233,640 USD NYSE -6,24%
CITIGROUP
117,170 USD NYSE -3,41%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 447,51 Pts Index Ex -0,11%
EUR/USD SPOT
1,1676 USD Six - Forex 1 +0,35%
JPMORGAN CHASE
323,450 USD NYSE -1,77%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
23 746,44 Pts Index Ex +0,32%
NATIONAL AUSTRAL
24,190 EUR Tradegate +2,18%
Nikkei 225
51 939,89 Pts Six - Forex 1 +1,61%
Or
4 614,21 USD Six - Forex 1 +2,31%
Pétrole Brent
63,39 USD Ice Europ +0,59%
Pétrole WTI
59,03 USD Ice Europ +0,32%
S&P 500 INDEX
6 972,91 Pts CBOE +0,10%
STOXX Europe 600
610,62 Pts DJ STOXX +0,16%
SYNCHRONY FINANC
79,930 USD NYSE -7,97%
US BANCORP
53,926 USD NYSE -2,34%
USD/JPY SPOT
158,1200 Six - Forex 1 +0,04%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

