Wall Street vacille alors que la hausse des cours du pétrole et des taux des bons du Trésor alimente l'inquiétude des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,89%, S&P -0,49%, Nasdaq -0,75%

* Les traders tablent sur une probabilité de 93% d'une hausse des taux de la Fed mercredi

* Dave & Buster's plonge après des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre

(Mise à jour avec les cours de fin de matinée, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 9)

par Tharuniyaa Lakshmi

Les principaux indices de Wall Street ont reculé mardi, plombés par la hausse des cours du pétrole brut, la progression des rendements des bons du Trésor et les perspectives incertaines concernant la demande en matière d'intelligence artificielle, qui ont dissuadé les investisseurs.

Les fabricants de puces électroniques ont rebondi après la vague de ventes de lundi, Nvidia NVDA.O enregistrant une légère hausse. Mais le sentiment à l’égard des autres valeurs technologiques de premier plan était mitigé, Alphabet

GOOGL.O , Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O ayant chacun reculé de plus de 1 %.

Cette nouvelle vague d’inquiétude a été alimentée par les appels lancés par les principales entreprises spécialisées dans l’IA pour ralentir le développement de cette technologie , invoquant des préoccupations en matière de sécurité.

Bien que l’on ne sache pas encore très bien comment un tel ralentissement se concrétiserait, ces baisses ont aggravé le climat de morosité sur les marchés, à un moment où une inflation supérieure aux objectifs et les craintes d’une hausse des coûts d’emprunt assombrissaient déjà les perspectives pour les actions.

"Les retards ne sont pas bien vus à Wall Street. Tout ralentissement, quel qu’il soit, poserait problème. Mais je pense qu’à ce stade, le marché ne croit pas à un ralentissement", a déclaré Joe Saluzzi, cofondateur et codirecteur des opérations sur actions chez Themis Trading.

"Il y a tout simplement trop de facteurs concurrentiels, et certaines de ces entreprises souhaitent entrer en bourse. On n’entre pas en bourse sans afficher des bénéfices et une croissance."

Par ailleurs, la Réserve fédérale devrait relever ses taux d’intérêt, les traders anticipant une probabilité de près de 93% d’une hausse mercredi.

À 11 h 32 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 464,01 points, soit 0,89%, à 51.957,19, le S&P 500 .SPX perdait 37,69 points, soit 0,49%, à 7.582,70 et le Nasdaq Composite .IXIC reculait de 197,46 points, soit 0,75%, à 25.988,95.

"Cette réaction témoigne d'un certain essoufflement du mouvement lié à l'IA, les traders commençant à remettre en question la prime liée à l'IA indépendamment du contexte général de l'inflation et des taux", a déclaré Jake Behan, responsable des marchés de capitaux chez Direxion.

LE POIDS DES PRIX DU PÉTROLE

Le conflit au Moyen-Orient ne montre guère de signes d’apaisement , ce qui maintient les cours du pétrole à un niveau élevé et aggrave les craintes d’un choc d’offre.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 2,6% à 108,41 dollars, tandis que les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 s'échangeaient à 104,76 dollars, en hausse de 3,3% également.

"C'est le secteur de l'énergie qui pèse le plus sur l'inflation à l'heure actuelle", a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef des marchés chez Ameriprise Financial.

Parmi les 11 principaux indices sectoriels du S&P 500, celui de l'énergie .SPNY a été le seul à progresser, avec une hausse de 1,9%. L'indice S&P 500 des biens de consommation discrétionnaires .SPLRCD a mené la baisse avec un recul de 1,4%.

Le rendement de l’obligation du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis 2007 , les investisseurs se préparant à ce que beaucoup considèrent comme la première d’une série de hausses de taux. Il a finalement progresséde 3,47 points de base pour s’établir à4,9957%.

Par ailleurs, l’action de Dave & Buster’s PLAY.O a chutéde 17% après que son chiffre d’affaires du deuxième trimestre s’est révélé inférieur aux attentes.

Le titre Waystar WAY.O a progresséd’environ 7% après que Reuters a rapporté que l’éditeur de logiciels de santé étudiait différentes options , y compris une éventuelle cession.

Les titres en baisse ont été 2,56 foisplus nombreux que les titres en hausse à la Bourse de New York (NYSE) et 2,57 fois plus nombreux au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré sept nouveaux plus hauts sur 52 semaines et13 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré29 nouveaux plus hauts et 208 nouveaux plus bas.