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Wall Street vacille alors que la hausse des cours du pétrole et des taux des bons du Trésor alimente l'inquiétude des investisseurs
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 16:14
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,60 %, S&P -0,14 %, Nasdaq -0,11 %

* Les traders tablent sur une probabilité de 93 % que la Fed relève ses taux mercredi

* Dave & Buster's plonge après des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre

(Dernières informations après l'ouverture des marchés)

par Niket Nishant et Tharuniyaa Lakshmi

Les principaux indices de Wall Street ont légèrement reculé mardi, pénalisés par la hausse des cours du pétrole brut, la remontée des rendements des bons du Trésor et les perspectives incertaines concernant la demande en matière d’IA, qui ont freiné les investisseurs.

Les fabricants de puces, qui avaient été les plus touchés par la vague de ventes de lundi, ont progressé, Nvidia

NVDA.O enregistrant une hausse de plus de 1 %. Le sentiment à l'égard des autres valeurs technologiques de premier plan était toutefois mitigé, Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O et Apple AAPL.O ayant chacune reculé de moins de 1 %.

Cette nouvelle vague d’inquiétude a été alimentée par les appels lancés par les principales entreprises du secteur de l’IA en faveur d’un ralentissement du développement de cette technologie , invoquant des préoccupations en matière de sécurité.

Bien que l’on ne sache pas encore très bien comment un tel ralentissement se concrétiserait, ces baisses ont aggravé le climat de morosité sur les marchés, à un moment où une inflation supérieure aux objectifs et les craintes d’une hausse des coûts d’emprunt assombrissaient déjà les perspectives pour les actions.

« Les retards ne sont pas bien vus à Wall Street. Tout ralentissement, quel qu’il soit, poserait problème. Mais je pense qu’à ce stade, le marché ne croit pas à un ralentissement », a déclaré Joe Saluzzi, cofondateur et codirecteur des opérations sur actions chez Themis Trading.

« Il y a tout simplement trop de facteurs concurrentiels, et certaines de ces entreprises souhaitent entrer en bourse. On n’entre pas en bourse sans afficher des bénéfices et une croissance. »

Par ailleurs, la Réserve fédérale devrait relever ses taux d’intérêt, les traders anticipant une probabilité de 93 % d’une hausse mercredi.

À 9 h 41 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 313,32 points, soit 0,60 %, à 52.107,88, le S&P 500 .SPX reculait de 10,36 points, soit 0,14 %, à 7.609,62 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 31,97 points, soit 0,11 %, à 26.156,71.

LES PRIX DU PÉTROLE PÈSENT

Le conflit au Moyen-Orient ne montre guère de signes d’apaisement , ce qui maintient les cours du pétrole à un niveau élevé et accentue les craintes d’un choc d’offre.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 1,9 % à 107,73 dollars, tandis que les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 s’échangeaient à 103,64 dollars, en hausse de 2,2 % également.

Parmi les 11 principaux indices sectoriels du S&P 500, ceux de l’énergie .SPNY et de la technologie .SPLRCT ont été les seuls à progresser, gagnant respectivement 1,4 % et 0,4 %.

L’indice des biens de consommation de base du S&P 500

.SPLRCS a mené la baisse avec un recul de 0,7 %, tandis que l’indice immobilier, sensible aux taux d’intérêt .SPLRCR , a reculé de 0,8 %.

« C'est le secteur de l'énergie qui pèse le plus sur l'inflation à l'heure actuelle », a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef des marchés chez Ameriprise Financial.

Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis 2007 , les investisseurs se préparant à ce que beaucoup considèrent comme la première d’une série de hausses des taux. Il a finalement progresséde 4,09 points de base pour s’établir à5,0019%.

Les dernières données économiques n’ont pas non plus rassuré les investisseurs. Le rapport publié la semaine dernière par le ministère du Travail a montré que les prix à la consommation avaient accéléré en août, tandis qu’un indicateur clé de l’inflation sous-jacente enregistrait sa plus forte hausse en quatre mois.

Par ailleurs, l’action de Dave & Buster’s PLAY.O a chuté de plus de 12 % après que son chiffre d’affaires du deuxième trimestre s’est révélé inférieur aux attentes.

Le titre Waystar WAY.O a progressé de 8,8 % après que Reuters a annoncé que l'éditeur de logiciels de santé étudiait différentes options , y compris une éventuelle cession.

Les titres en baisse ont dépassé les titres en hausse dans un rapport de 1,81 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,91 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 2 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et 7 nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 14 nouveaux plus-hauts et 95 nouveaux plus-bas.

Valeurs associées

ALPHABET-A
344,0101 USD NASDAQ -1,54%
APPLE
329,6400 USD NASDAQ -1,03%
DAVE & BUSTER'S
7,2006 USD NASDAQ -14,99%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 923,02 Pts Index Ex -0,95%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MICROSOFT
499,3450 USD NASDAQ -1,20%
NASDAQ Composite
25 975,61 Pts Index Ex -0,81%
NVIDIA
212,1400 USD NASDAQ +0,56%
Pétrole Brent
108,28 USD Ice Europ +1,69%
S&P 500
7 578,84 Pts CBOE -0,54%
S&P 500 INDEX
7 578,84 Pts CBOE -0,54%
USA BENCHMARK 10A
5,075 Rates +0,50%
WAYSTAR HOLDING
26,8200 USD NASDAQ +7,71%
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