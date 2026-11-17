Wall Street vacille à la veille de la publication des résultats de Nvidia et de l'entrée en bourse d'Anthropic

Les marchés boursiers américains ont poursuivi mardi leur recul, tiré par le secteur technologique, alors que les investisseurs se préparaient à la publication des résultats de Nvidia. Les scandales et les polémiques entourant le géant des puces électroniques ont alimenté les inquiétudes concernant le développement rapide des infrastructures d’IA et les risques associés à cette technologie naissante.

Ces inquiétudes se sont intensifiées à l'approche de l'énorme introduction en bourse d'Anthropic prévue mercredi, qui devrait permettre de lever jusqu'à 1 400 milliards de dollars.

La vague de ventes s’est amplifiée au fil de la séance, entraînant les trois principaux indices boursiers américains à la baisse de plus de 1 %.

“Tous les secteurs du S&P sont en baisse”, a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior chez Wealthspire Advisors, à New York. “Il s’agit donc clairement d’un reflet de la nervosité générale des investisseurs, plutôt que d’une réaction liée à un ensemble spécifique de titres, qu’ils soient liés à l’IA ou non.”

“C’est une convergence de tous les événements actuels, et cela semble être motivé par la spéculation plutôt que par des faits concrets”, a ajouté Oliver Pursche. “Tout ne tourne pas uniquement autour de Nvidia.”

Le secteur de l’IA était déjà confronté à l’opposition populaire aux grands centres de données lorsque les valeurs technologiques ont été secouées par la destitution du directeur général de Nvidia , Jensen Huang , à la suite des révélations concernant sa relation avec un espion présumé. Les investisseurs sont également impatients de voir les rendements sur les dépenses colossales des hyperscalers.

Les projets de l’administration Trump visant à bloquer les importations d’équipements chinois destinés aux centres de données ont pris de l’ampleur à la suite du départ de Jensen Huang, malgré l’opposition d’Amazon AMZN.O , d’Alphabet GOOGL.O , de Meta META.O et d’autres.

Les attentes concernant les résultats de Nvidia sont extrêmement élevées; la société devrait afficher une croissance de son bénéfice de 90,4 % en glissement annuel, pour un chiffre d’affaires de 109,11 milliards de dollars.

L'action de la société a reculé de 1,7 % avant la publication des résultats.

L’engouement pour l’intelligence artificielle a contribué à propulser la hausse depuis le début de l’année de l’indice Philadelphia SE Semiconductor jusqu’à 106 % en juin, mais cet élan s’est depuis essoufflé. Les gains de l’indice depuis le début de l’année se sont ramenés à environ 34 %.

Les données économiques publiées en début de séance ont fait état de ventes au détail sous-jacentes solides, d’un affaiblissement de la production industrielle et d’une hausse des prix à l’importation, largement due à la flambée des coûts du pétrole. Le moral des constructeurs immobiliers a chuté à son plus bas niveau depuis avril 2012.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 813,77 points, soit 1,58 %, à 50.794,40, le S&P 500 .SPX a perdu 89,99 points, soit 1,21 %, à 7.326,60 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 276,57 points, soit 1,13 %, à 24.231,20.

Au niveau sectoriel, les secteurs des logiciels et services .SPLRCIS , des compagnies aériennes .SPCOMAIR et des banques .SPXBK ont clairement sous-performé.

Intel INTC.O a chuté de 3,0 % après que Nvidia a réduit sa participation dans la société de 25 %.

Les valeurs du secteur des logiciels ont globalement reculé, avec Salesforce CRM.N en baisse de 8,5 %, Workday WDAY.O en recul de 4,8 %, Intuit INTU.O perdant 5,4 % et Adobe ADBE.O reculant de 3,5 %.

Microsoft MSFT.O a reculé de 2,6 %, tandis qu’AppLovin APP.O a chuté de 3,2 %.

L'action JPMorgan JPM.N a reculé de 2,5 % après l'annonce par la société que Bregje de Best, un cadre interne, succéderait à Jeremy Barnum au poste de directeur financier début 2027.

LA FED LAISSE ENTENDRE DES HAUSSES DE TAUX AGRESSIVES

Les responsables de la Fed laissent de plus en plus entendre que la persistance de l’inflation a rendu la banque centrale plus encline à adopter une trajectoire agressive de hausse des taux aux États-Unis .

Selon l’outil FedWatch du CME, les marchés anticipent une probabilité quasi certaine (95,4 %) d’une hausse de 25 points de base en décembre.

Mercredi, le compte-rendu de la réunion d’octobre du Comité fédéral de l’open market (FOMC) pourrait aider à éclairer l’approche de la banque centrale en matière de politique monétaire à court terme .

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 3,25 fois plus nombreux que ceux en hausse. On a dénombré 25 nouveaux plus hauts et 606 nouveaux plus bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 1.242 titres ont progressé et 3.442 ont reculé, les titres en baisse étant 2,77 fois plus nombreux que ceux en hausse.

Le S&P 500 a enregistré cinq nouveaux plus hauts sur 52 semaines et neuf nouveaux plus bas, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 16 nouveaux plus hauts et 469 nouveaux plus bas.