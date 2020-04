Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une volonté évidente de redressement Cercle Finance • 28/04/2020 à 16:38









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue dans le vert mardi en début de séance, poursuivant le rebond entamé la veille dans l'attente des prochaines annonces de la Réserve fédérale. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,7% à 24.306,8 points, même si le Nasdaq connaît une petite baisse de régime, cédant 0,1% à 8716 points. Si les investisseurs n'attendent aucune mesure spectaculaire de la part de la Fed - qui a entamé ce matin deux jours de réunion - ils suivront avec attention la teneur de son communiqué qui sera publié demain. Les investisseurs espèrent que l'institution se résignera à l'idée d'adopter des taux négatifs, une politique qui consisterait à rémunérer les déficits et à décourager l'épargne. Sur le front de l'économie, l'indice de confiance des consommateurs américains calculé par le Conference Board s'est inscrit en très nette baisse au mois d'avril, à 86,9 contre 120 en mars. Une sévère déception qui n'empêche pas Wall Street de prendre encore un peu d'altitude ce mardi, phénomène qui confirme la volonté de rebond des marchés en dépit de données macroéconomiques qui s'avèrent souvent désastreuses. Chez Ostrum Asset Management, on redoute cependant que ce redressement ne traduise qu'une 'nouvelle bulle d'anticipations'. 'Il n'est pas rare de voir les marchés d'actions ignorer une chute transitoire des bénéfices mais la crise actuelle, inédite dans son scénario, milite pour le maintien d'une prime de risque élevée et donc d'une décote sur les multiples de valorisation', estime le gestionnaire d'actifs. Olivier Marciot, gérant chez Unigestion, met également en garde contre un sentiment de marché peut-être devenu trop positif. 'Nous restons d'avis que l'impact sera plus long que ce qui est prévu actuellement', avertit le professionnel. Quelques résultats de sociétés mal accueillis, à commencer par ceux de Merck (-3,5%) et Pfizer (-1,7%), viennent rappeler que la situation reste délicate, même pour les géants de la santé. 'Les acteurs du marché sont-ils devenus trop optimistes de sorte que le sentiment reste fragile?', questionne Olivier Marciot, chez Unigestion.

