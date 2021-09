Wall Street : une tentative de rebond vite avortée

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'est orientée à la baisse vendredi matin, le rebond observé en début de séance séance ayant tourné court en l'absence de catalyseurs permettant de faire encore monter les marchés d'actions américains, qui sortent de sept mois consécutifs de hausse.

Une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de plus de 0,3% à 34.756,5 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de près de 0,1% à 15.244,6 points.

Depuis mardi matin, le Dow affiche une perte de plus de 1,5%, une baisse imputable à plusieurs éléments, mais surtout aux inquiétudes croissantes qui entourent la vigueur de la croissance.

Les investisseurs avaient été confortées en début de journée par l'annonce d'une reprise des discussions entre les Etats-Unis et le Chine, via une conversation téléphonie qui s'est tenue hier entre Joe Biden et Xi Jiping.

Les intervenants ont d'abord profité de ces signaux encourageants pour revenir prudemment sur le marché des actions après quatre séances consécutives de baisse.

Mais les opérateurs ont vite été rattrapés par les craintes portant sur l'économie, qui surviennent au moment où les grandes banques centrales amorcent un processus de resserrement monétaire.

'L'économie est en train d'entamer une phase plus difficile de son redressement post-pandémie, due à une nouvelle remontée des contaminations au Covid-19 et aux pénuries de main d'oeuvre et de biens', expliquent les équipes de Capital Economics.

'Nous pensons que la reprise économique va se poursuivre, mais son parcours sera plus compliqué qu'au cours des six derniers mois et s'accompagnera d'une période marquée par une accélération de l'inflation', prévient le bureau de recherche londonien.

Sur le plan macroéconomique, les prix à la production ont augmenté de 0,7% en août par rapport au mois précédent, une progression à peu près conforme au consensus, avec une hausse qui se trouve d'ailleurs ramenée à 0,3% hors alimentation et énergie.

Le Département du Commerce a de son côté fait état d'une augmentation de 0,6% des stocks de grossistes en juillet, un chiffre parfaitement en ligne avec les prévisions du consensus.