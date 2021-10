Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une tendance indécise en fin de matinée information fournie par Cercle Finance • 21/10/2021 à 17:23









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sur une note indécise jeudi après une série d'indicateurs économiques mitigés, venue s'ajouter à des résultats d'entreprises en demi-teinte. En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,3% à 35.493,8 points tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,3% à 15.170,6 points. Les investisseurs gardent les yeux tournés vers les résultats d'entreprises, toujours avec l'objectif de justifier les niveaux de valorisation élevés des marchés américains, qui sont récemment revenus à des niveaux proches de leurs records. Les dernières publications, qui ont alterné entre le bon et le moins bon, n'ont pas permis à Wall Street de trouver une direction claire. AT&T se replie de 0,2% bien que l'opérateur télécoms ait plus que doublé son bénéfice net au troisième trimestre et se soit dit en bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels. IBM décroche de 7,5% après avoir fait état de performances décevantes sur le trimestre écoulé, ses activités 'à forte croissance' n'ayant pas atteint les prévisions du marché. Tesla déjoue les pronostics et prend plus de 3,6% dans le sillage de résultats qualifiés d''ennuyeux' car sans grande surprise, mais aussi de 'très solides'. Les statistiques du jour ne sont pas très enthousiasmants: l'indicateur le plus encourageant est le nombre des reventes de logements anciens qui grimpe de 7% au lieu de +3,7% attendu. Autre nouvelle favorable, les inscriptions aux allocations chômage ont diminué la semaine du 11 octobre pour s'établir à 290.000 contre 296.000 (chiffre révisé) la semaine précédente. Mais le tableau s'est assombri avec le recul de la croissance de l'activité manufacturière selon l'indice de la Fed de Philadelphie qui a chuté de sept points à 23,8 contre 30,7 en septembre. Enfin, l'indice synthétique des indicateurs avancés du Conference Board s'est inscrit en hausse de seulement 0,2% le mois dernier (contre +0,5% anticipé), après des progressions de respectivement 0,9% et 0,8% en juillet et août. Malgré ces chiffres en demi-teinte, le rendement des bons du Trésor à 10 ans se tend encore de trois points de base vers 1,675%, c'est-à-dire son pire niveau depuis la mi-mai.

