Wall Street : une tendance haussière grâce aux inscriptions

(CercleFinance.com) - Wall Street s'est orientée en légère hausse jeudi matin, rassurée par un recul inattendu des chiffres des inscriptions au chômage. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones progresse de 0,3% à 27.275,9 points, tandis que le Nasdaq Composite grignote 0,1% à 11.011,8 points et semble bien parti pour aligner une septième séance de hausse consécutive. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont, contre toute attente, diminué la semaine dernière, à 1.186.000 nouveaux inscrits contre 1.435.000 (révisé) la semaine précédente. Le consensus tablait, au contraire, sur une remontée des inscriptions aux allocations chômage autour de 1.450.000. Ce reflux constitue une bonne nouvelle car les inscriptions hebdomadaires au chômage avaient tendance à se stabiliser, voire à légèrement augmenter, depuis quelques semaines. Les économistes s'inquiétaient surtout des éventuelles répercussions sur l'emploi de la récente recrudescence de la pandémie de Covid-19 dans certains Etats américains. Les investisseurs espèrent maintenant pouvoir totalement se rassurer demain avec le rapport sur l'emploi au titre du mois de juillet. 'Le président Trump a fait flamber les attentes hier en déclarant qu'il fallait s'attendre à un 'gros chiffre' de créations de postes', souligne un analyste. Côté valeurs, ViacomCBS progresse de presque 4% après avoir dépassé les attentes sur le trimestre écoulé en raison de la forte croissance de ses activités de streaming.

