Wall Street : une tendance alourdie avec les ventes de détail

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a pris le chemin de la baisse mardi matin suite à l'annonce d'une baisse plus importante que prévu des ventes de détail. En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,5% à 34.208,9 points, tandis que le Nasdaq se replie de 0,7% à 14.076,1 points. Les marchés américains se sont progressivement enfoncés dans le rouge après l'annonce d'une baisse marquée des ventes au détail le mois dernier aux Etats-Unis. Après une hausse de 0,9% en avril, les ventes de détail ont diminué de 1,3% le mois dernier, d'après le Département du Commerce, soit une baisse nettement plus forte que celle envisagée par le consensus (-0,6%). Une déception que les analystes attribuent, entre autres, aux difficultés rencontrées par le secteur de l'automobile, confronté à un manque de stocks et à des problèmes de production . L'indice 'Empire State' est ressorti de son côté à 17,4 contre 24,3 en mai et 22 attendus en moyenne par les économistes. Quant aux prix à la production, ils s'inscrivent en hausse de 6,6% en données brutes sur les 12 derniers mois (+5,3% hors alimentation, énergie et négoce), en accélération donc par rapport à des hausses annuelles de respectivement 6,2% et 4,6% en avril, témoignant d'une inflation suffisamment forte pour ne plus justifier la politique accommodante de la Réserve fédérale. Pour mémoire, le Federal Open Market Committee (FOMC) de la Fed, réuni pour deux jours, annoncera ses décisions de politique monétaire demain en début d'après-midi. Le dollar a effacé ses gains face à l'euro en réaction à ces statistiques, tandis que les rendements des emprunts d'Etat américains se stabilisent, le 10 ans se maintenant autour de 1,51%. Sur le front des valeurs, Boeing avance de 0,1% alors que Bruxelles et Washington sont parvenus à un accord au sujet des aides publiques touchées par Airbus et Boeing, après 17 années de différend. ExxonMobil progresse de 2,7% à la faveur de commentaires favorables de Credit Suisse, qui relève son objectif de cours sur la valeur.

