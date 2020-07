Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une statistique chinoise sème le doute Cercle Finance • 16/07/2020 à 15:11









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en baisse jeudi matin, une statistique chinoise alimentant les inquiétudes entourant le redressement de la croissance économique mondiale. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices américains cèdent entre 0,7% et 1,2%, annonçant un début de séance dans le rouge. Les statistiques officielles publiées dans la nuit montrent que la Chine a renoué avec la croissance au deuxième trimestre, à la faveur d'une hausse de 3,2% de son produit intérieur brut (PIB) sur un an. Cependant, les investisseurs semblent ignorer la vigueur de ce rebond pour se concentrer sur les quelques poches de faiblesse qui subsistent au sein de l'économie chinoise. Certains intervenants de marché s'inquiètent en particulier des chiffres des ventes au détail, qui ont étonnamment diminué de 1,8% au mois de juin. D'autres analystes retiennent la faible utilisation des capacités industrielles, qui reste bien en-deçà de son niveau habituel, ce qui prouve que des fragilités persistent au niveau sectoriel. 'La reprise économique de la Chine est largement tirée par l'offre', font valoir les équipes de Commerzbank. 'En revanche, la situation de la demande demeure difficile, la consommation et le marché du travail restant confrontés à des défis majeurs', estime la banque allemande. 'Par conséquent, une reprise complète n'est pas encore en vue', explique l'établissement germanique. Les grandes banques américaines continuent par ailleurs d'occuper le devant de la scène avec la présentation des résultats de Bank of America et de Morgan Stanley, accueillis sans grand entrain par le marché. Sur le front des indicateurs, le Département du Travail a annoncé ce matin avoir dénombré 1.300.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, à comparer à 1.310.000 la semaine précédente. Le rythme des inscriptions au chômage continue donc de ralentir, même si le consensus tablait sur 1,25 million d'inscriptions. Après un bond de 18,2% en mai, les ventes de détail ont, quant à elles, augmenté de 7,5% le mois dernier, selon le Département du Commerce, là où les économistes n'anticipaient qu'une progression de 5,5%.

