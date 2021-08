Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une série de bons résultats en soutien information fournie par Cercle Finance • 03/08/2021 à 15:24









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse mardi matin dans le sillage d'une série de résultats supérieurs aux attentes, souvent assortis de relèvements d'objectifs annuels. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,2%, annonçant un début de séance légèrement favorable. La saison des résultats d'entreprises pour le deuxième trimestre se poursuit, avec des publications pour la plupart du temps bien meilleures qu'attendu qui continuent de soutenir les marchés. Les investisseurs ont ainsi pris connaissance, avant l'ouverture, des comptes trimestriels meilleurs que prévu du groupe de chimie DuPont, du fabricant d'articles de sport Under Armour et du groupe de mode Ralph Lauren. Mieux, ces résultats solides s'accompagnent tous de relèvements d'objectifs pour l'exercice 2021, une dynamique qui oblige les analystes à revoir à la hausse leurs prévisions annuelles et qui soutient mécaniquement la cote. Les investisseurs surveillent de près les résultats afin de savoir si les valorisations souvent considérées comme élevées des actions américaines sont justifiées, voire s'ils peuvent les pousser un peu plus haut. Jusqu'ici, la saison des résultats s'est avérée très positive puisque 88% des sociétés ayant dévoilé leurs comptes ont fait mieux que prévu en termes de bénéfices, contre une moyenne historique située autour de 75%. Si ce score devait en rester là, il s'agirait de la meilleure saison des résultats depuis que FactSet, un spécialiste des données financières, compile ces performances, c'est-à-dire depuis 2008. Les investisseurs guetteront par ailleurs les chiffres des commandes à l'industrie, qui seront annoncées en début de séance. Le consensus des économistes prévoit une hausse de 1% en juin des commandes industrielles, qui étaient ressorties en progression de 1,7% au mois de mai.

