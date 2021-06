Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une semaine compliquée se conclut Cercle Finance • 18/06/2021 à 15:10









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en repli vendredi matin pour la dernière séance d'une semaine compliquée par le changement de ton de la part de la Réserve fédérale. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 perdent entre 0,5% et 0,8%, annonçant un début de journée dans le rouge. Sur l'ensemble de la semaine, le S&P 500 cède pour l'instant 0,6%, tandis que le Nasdaq accuse un recul de près de 0,7%. Malgré ces pertes hebdomadaires, le S&P - l'indice de référence des gérants de fonds américains - affiche encore une hausse de plus de 12% depuis le début de l'année. Les investisseurs ne semblent néanmoins plus trouver beaucoup de catalyseurs pour faire monter encore les marchés d'actions, qui ont multiplié les records en 2021. 'La mauvaise surprise réservée par la Fed mercredi renforce notre opinion selon laquelle (1) le marché boursier américain ne va signer que des gains limités d'ici à la fin 2023, et ce même si l'économie continue de bien se porter et (2) la rotation sectorielle a encore de beaux jours devant elle', assurent les équipes de Capital Economics. Les nouvelles projections établies par l'institution montrent en effet que les responsables monétaires s'attendent à relever les taux par deux fois en 2023, c'est-à-dire plus vite que prévu. Interrogé aujourd'hui sur CNBC, James Bullard, le président de la Fed de Saint-Louis, a même évoqué le scénario d'un relèvement de taux dès 2022 au vu de la remontée spectaculaire de l'inflation. La Bourse de New York promet de se montrer particulièrement instable en cette séance des 'quatre sorcières', marquée par l'expiration simultanée de toute une série d'options et de 'futures' sur indices et actions. Aucun indicateur majeur ne figure en revanche à l'ordre du jour.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.