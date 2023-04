Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: une séance faste grâce aux prix producteurs information fournie par Cercle Finance • 14/04/2023 à 07:44

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a profité à plein, jeudi, des derniers chiffres qui confortaient le scénario d'une approche plus mesurée de la part de la Fed : le Dow Jones a avancé de 1,1% à 34030 points, tandis que le Nasdaq Composite s'est adjugé 2% à 12166 points.



La publication des prix américains à la production a apaisé les craintes au sujet de l'inflation : attendus stables par rapport à février, ils se sont contractés de 0,5% en mars en rythme séquentiel et n'ont augmenté que de 2,7% en rythme annuel.



Ces chiffres ont donc manifesté une accalmie des tensions inflationnistes, ce qui devrait permettre à la Fed de se montrer un peu plus patiente concernant sa politique monétaire, un élément toujours encourageant du point de vue des marchés d'actions.



Parallèlement, les inscriptions aux allocations chômage ont augmenté de 11000 la semaine dernière, de quoi entrevoir une prochaine modération des salaires et ainsi de moindres pressions de ces derniers sur l'inflation.



Dans l'actualité des valeurs, Apple a bondi de 3,4% à la faveur de propos récents de Credit Suisse et de Canaccord Genuity, qui ont tous deux revu à la hausse leurs objectifs de cours sur le titre de la firme technologique.



Autre poids lourd du secteur, Netflix a grimpé de 4,6% dans l'espoir de bonnes surprises mardi prochain, à l'occasion de la présentation des résultats de la plateforme de streaming vidéo pour le premier trimestre.



Delta Airlines a par contre cédé 1,1% malgré un retour de la compagnie aérienne d'Atlanta aux bénéfices sur son premier trimestre 2023, ainsi que la confirmation avec confiance de ses prévisions annuelles.