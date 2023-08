Wall Street: une séance de pause pour débuter la semaine information fournie par Cercle Finance • 14/08/2023 à 17:29

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans grande tendance lundi, l'absence de volumes d'échanges et le climat de trêve estivale se traduisant par des initiatives très limitées sur le marché.



En fin de matinée, le Dow Jones est inchangé, autour de 35.278,5 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,5% à 13.720,5 points.



Le rebond est tiré par quelques rachats à bon compte sur les valeurs technologiques, alors que le Nasdaq sort de deux semaines consécutives de baisse.



Après son 'rally' des derniers mois, Wall Street a en effet connu un début de mois d'août difficile, le S&P 500 ayant perdu environ 3% depuis son récent sommet du 31 juillet.



Le Nasdaq a quant à lui accusé un repli de plus de 4% depuis le début du mois, avec un recul de quelque 5% pour les 'Sept Magnifiques', les valeurs les plus exposées à l'intelligence artificielle (Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Meta et Tesla) qui ont largement contribué à la hausse des indices.



Les investisseurs semblent également vouloir marquer une pause avant les mois d'août et de septembre, qui tendent à être parmi les plus volatils sur les marchés d'actions américains.



Wall Street compte sur d'éventuelles bonnes nouvelles sur le front de la consommation cette semaine pour retrouver une dynamique haussière.



Parmi les sociétés devant publier leurs résultats d'ici vendredi figurent quelques enseignes de premier plan comme Walmart, Home Depot, ou encore Target.



Les chiffres des ventes au détail pour le mois de juillet, attendus demain, devraient par ailleurs montrer une accélération de la hausse des achats des américains.



Les investisseurs suivront également, mercredi, le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale, qui pourrait leur donner de précieuses indications concernant ses intentions en matière de politique monétaire.



Le timide regain d'appétit pour les actifs à risque observé aujourd'hui se traduit par des rendements obligataires qui restent proches de leurs récents plus hauts, signe que les investisseurs ne tablent pas sur un assouplissement monétaire prochain de la part de la Fed dans l'immédiat.



Le rendement des Treasuries à dix ans ressort à 4,18%, après avoir atteint un pic à 4,2150%, un nouveau plus haut depuis 2007.