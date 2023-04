Wall Street: une saison des résultats aux enjeux élevés information fournie par Cercle Finance • 17/04/2023 à 15:10

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sans grand changement lundi matin, les investisseurs s'abstenant de prendre trop de risques alors que démarre la saison des résultats trimestriels.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais oscillent tous autour de leur point d'équilibre, annonçant un début de séance inchangé ou presque.



Cette nouvelle saison de résultats s'annonce comme le prochain centre d'intérêt de Wall Street, avec l'objectif de déterminer si les places américaines peuvent poursuivre ou non leur récent rebond.



Le Dow Jones et le S&P 500 ont gagné autour de 1% la semaine passée, ce qui leur a permis d'aligner une quatrième semaine de progression sur cinq.



La montée en puissance des publications de résultats, cette semaine, pourrait donner une nouvelle impulsion à la place boursière américaine, ou au contraire la faire vaciller.



Les bénéfices des entreprises composant le S&P 500 sont attendus en moyenne en baisse de 6,5% sur la période janvier-mars, ce qui serait leur repli le plus marqué depuis le deuxième trimestre 2020, au plus fort du Covid.



Si ces résultats et les objectifs s'avèrent moins bons que prévu, Wall Street - déjà menacée par la perspective d'une prochaine récession - pourrait connaître un nouvel épisode de volatilité.



'Avec un indice S&P 500 survendu sur le court terme et proche de sa résistance des 4200 points, nous aurions tendance à nous montrer relativement prudents au moment de mettre davantage d'argent sur la table au vu des niveaux actuels', prévient Mike Gibbs, analyste chez Raymond James.



Parmi les poids lourds qui doivent annoncer leurs comptes trimestriels cette semaine figurent, entre autres, Bank of America, Netflix, Tesla, J&J, Morgan Stanley et Procter & Gamble.



Signe du retour au calme des marchés, l'indice VIX de volatilité du CBOE, baromètre très suivi de la nervosité des investisseurs sur les marchés américains, évolue autour de 17,7 points, au plus bas depuis janvier 2022.



Au chapitre économique, les investisseurs ont appris ce matin que l'activité dans le secteur manufacturier de la région de New York avait renoué avec l'expansion en avril.



L'indice 'Empire State' de la Fed locale est ainsi ressorti à +10,8 pour le mois en cours, à comparer à -24,6 en mars, une amélioration bien plus forte que prévu.



Il s'agit de la première fois depuis novembre dernier que l'indice évolue en zone positive, apportant un nouveau signal de la résistance de l'économie américaine.