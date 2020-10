Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une rupture se matérialise Cercle Finance • 28/10/2020 à 17:00









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York accuse de lourdes pertes mercredi matin, les marchés perdant pied face à la perspective d'un nouveau durcissement des mesures sanitaires dans le monde occidental. A l'approche de la mi-journée, le Dow Jones limite quelque peu ses pertes après avoir décroché de plus de 3% et ne cède plus que 2,5% à 26.770,2 points, tandis que le Nasdaq chute encore de 2,8% à 11.113,9 points. Les investisseurs accusent le coup dans un contexte où les mesures sanitaires et les restrictions à la vie quotidienne se multiplient afin de lutter contre la reprise du virus. 'La résurgence des cas de coronavirus oblige les responsables politiques dans bon nombre de régions des Etats-Unis et d'Europe à envisager de nouvelles mesures de confinement', expliquent les analystes de Wells Fargo. A Bruxelles, la Commission a évoqué mercredi de 'nouvelles mesures de préparation et de réaction' qui devraient toucher l'ensemble de l'Union européenne. Les marchés s'apprêtent donc à affronter une seconde vague de fermeture d'une partie de l'économie, qui devrait avant tout affecter le tourisme, l'hôtellerie, ainsi que les commerces jugés 'non essentiels'. 'Parallèlement, aucune mesure de relance budgétaire ne se profile à Washington au cours de la semaine qui vient, le président américain Donald Trump ayant lui-même indiqué que la Maison Blanche travaillait en vue de valider des projets après la date de l'élection présidentielle du 3 novembre', regrette Wells Fargo. Côté valeurs, Microsoft perd plus de 2% malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et un 13ème trimestre consécutif de croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires. Boeing lâche 3% après avoir fait part d'une perte trimestrielle et avoir annoncé la suppression de 11.000 postes d'ici à la fin 2021. Seule bonne surprise du jour, GE s'adjuge plus de 6% après avoir dévoilé un bénéfice net surprise au titre du trimestre écoulé.

