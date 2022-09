Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: une rumeur sur la Fed pèse sur la tendance information fournie par Cercle Finance • 07/09/2022 à 15:27









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait poursuivre son mouvement de repli mercredi matin, pénalisée par des spéculations concernant les intentions de la Réserve fédérale à l'issue de la prochaine réunion de son comité de politique monétaire.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais reculent de 0,2%, annonçant un début de séance plutôt prudent.



A en croire des informations parues aujourd'hui dans le Wall Street Journal, la Fed se dirigerait vers une hausse de taux de 75 points de base en vue de brider l'inflation à l'occasion de sa prochaine réunion stratégique, prévue les 20 et 21 septembre.



Selon le baromètre 'FedWatch' du CME Group, les investisseurs estiment désormais à 84% la probabilité d'une hausse d'une telle ampleur, contre seulement 16% en faveur d'un relèvement de 50 points.



'Nous continuons à penser que la décision dépendra du prochain rapport sur l'indice des prix à la consommation (IPC)', soulignent, de leur côté, Tiffany Wilding et Allison Boxer, économistes chez PIMCO.



Pour les deux analystes, c'est ce rapport sur l'inflation - qui paraîtra mardi prochain - qui influencera les responsables en vue d'un relèvement de 50 ou 75 points de base.



Sur le front macroéconomique, le principal indicateur du jour, le déficit commercial des Etats-Unis a reculé à 70,6 milliards de dollars au mois de juillet, par rapport à celui de 80,9 milliards du mois précédent.



La crainte d'une ré-accélération de l'inflation et d'une poursuite du durcissement monétaire alimente en tout cas la correction observée depuis début août sur le compartiment obligataire.



Sur le marché des taux, les rendements des emprunts d'Etat ont toutefois tendance à se stabiliser mercredi matin, celui des Treasuries à 10 ans se maintenant néanmoins au-dessus des 3,32%.



Sur le marché des changes, le dollar continue d'évoluer autour de la barre de 0,99 face à l'euro tandis que les cours du pétrole repartent à la baisse, pénalisés par la vigueur du dollar en dépit de la perspective de voir l'Opep réduire sa production.



Le contrat novembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède actuellement 1,5% à 85,6 dollars.



L'indice CBOE, qui mesure la volatilité du S&P 500, baptisé 'indice de la peur', remonte en direction des 27 points, ce qui porte à près de 40% sa progression au cours du dernier mois.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.