Wall Street: une réaction plus hésitante après l'emploi information fournie par Cercle Finance • 01/09/2023 à 17:27

(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sans grande direction vendredi, les investisseurs restant sur la réserve dans le sillage d'un rapport sur l'emploi jugé médiocre et en perspective d'un week-end de trois jours.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,3% à 34.837,3 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,2% à 14.011,7 points.



Le Département du Travail a annoncé ce matin que l'économie américaine avait généré 187.000 emplois non agricoles au mois d'août, un nombre légèrement supérieur aux attentes du marché qui en attendait 165.000.



Mais ce rapport mensuel sur l'emploi a également fait état d'une remontée du taux de chômage et d'une ralentissement de la croissance des salaires, à l'origine de la persistance de l'inflation.



Les marchés d'actions américains ont dans un premier temps salué ces chiffres, qui semblent du même coup écarter le risque de voir la Réserve fédérale poursuivre sa politique monétaire restrictive.



Cette statistique, qui vient s'ajouter à d'autres indicateurs ayant notamment confirmé la morosité de l'industrie manufacturière, alimente aussi les doutes sur la conjoncture économique aux Etats-Unis.



'Cela montre que les relèvements de taux orchestrés par la Fed ont un effet sur l'activité', souligne un trader.



'Ces chiffres signifient peut-être aussi que la récession que l'on pronostique depuis des mois aux Etats-Unis risque bien de se concrétiser d'ici à la fin de l'année', ajoute un autre intervenant de marché.



Ces chiffres ont paradoxalement provoqué une hausse du dollar et du rendements des emprunts d'Etat à dix ans, lequel remonte au-delà de 4,18%.



Wall Street sera par ailleurs fermée lundi, journée fériée pour le 'Labour Day', ce qui fait que beaucoup d'investisseurs hésitent à prendre des positions trop marquées avant de partir en week-end prolongé.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow gagne pour l'instant près de 1,4% et le Nasdaq plus de 3,1%.