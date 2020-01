Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une réaction limitée après les tirs iraniens Cercle Finance • 08/01/2020 à 15:14









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait débuter autour de l'équilibre mercredi matin, en dépit des tensions grandissantes entre Washington et Téhéran qui pourraient décourager les prises de risques. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains avance de 0,1% à 0,3%, annonçant même une ouverture en très légère hausse. Les tirs des missiles iraniens contre des bases militaires américaines en Irak ne provoquent que des réactions limitées sur les places boursières internationales. 'S'il est vrai que les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran sont susceptibles de perdurer, notre scénario de base exclut toute escalade significative et sérieuse, les deux parties n'ayant aucun intérêt à engager un conflit militaire plus global', relativise ainsi Mark Haefele, le directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management. 'Dès lors, nous maintenons notre position qui consiste à surpondérer les actions mondiales et américaines', assure le stratège de la banque suisse. Selon le président américain, Donald Trump, qui a prévu de s'exprimer sur le sujet dans la matinée, l'estimation des dégâts sur les deux bases militaires attaquées est en cours, mais les missiles n'auraient occasionné que des dommages réduits. La tendance à New York semble également soutenue par des créations d'emplois plus importantes que prévu en décembre dans le secteur privé. Le secteur privé aux Etats-Unis a en effet créé 202.000 emplois le mois dernier, bien plus que les 160.000 attendus par les économistes, selon l'enquête d'ADP publiée avant l'ouverture. La publication est encourageante à deux jours de la publication du rapport officiel sur l'emploi du Département du Travail.

