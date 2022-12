Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: une prudence alimentée par les indicateurs information fournie par Cercle Finance • 09/12/2022 à 17:21









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans tendance claire vendredi au début d'une séance animée par une série d'indicateurs économiques qui semblent inciter les investisseurs à la prudence.



En fin de matinée, le Dow Jones reste stable, à 33.790,2 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,4% à 11.126,7 points.



Les intervenants de marché ont appris avant l'ouverture qu'en signant un gain de 0,3% en novembre, les prix à la production avaient augmenté plus que prévu le mois dernier aux Etats-Unis.



Ces données viennent renforcer le scepticisme grandissant des investisseurs concernant la capacité de la Réserve fédérale à juguler rapidement l'inflation.



En réaction à cet indicateur, le dollar est d'ailleurs reparti à la hausse pour revenir dans la zone de 1,0540 face à l'euro.



Peu après l'ouverture, les investisseurs ont pris connaissance de l'indice de confiance de l'Université du Michigan, ressorti à 59,1 en version préliminaire ce mois-ci, contre 56,8 en novembre, alors qu'il était attendu sur une note stable.



Ces éléments alimentent naturellement le débat en cours sur la nécessité de de nouvelles hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, face à une inflation qui peine à refluer et à une activité économique qui se porte toujours aussi bien.



En conséquence, les rendements des emprunts d'Etat américains accentuent leur progression, avec des Treasuries à 10 ans dont le taux dépasse désormais le cap des 3,55%.



Six des 11 grands indices sectoriels S&P évoluent dans le vert, la hausse la plus marquée revenant au compartiment des télécoms (+0,8%), suivi de l'immobilier (+0,7%).



A l'opposé, les valeurs de l'énergie cèdent 1% en dépit de la hausse du brut (+0,1% à 72,2 dollars pour le baril WTI).



Parmi les baisses marquantes du jour, Microsoft cède 0,4% alors que les chances de voir le projet d'acquisition d'Activision Blizzard se concrétiser ont encore diminué hier soir avec l'opposition manifestée à l'opération par la Federal Trade Commission (FTC).



Costco évolue en légère hausse (+1,5%) suite à la publication de résultats trimestriels mitigés n'ayant pas soulevé l'enthousiasme des investisseurs.



Netflix grimpe de son côté de 4,8% dans le sillage de commentaires favorables des analystes de Wells Fargo, qui sont passés à une recommandation 'surpondérer' sur le titre.





