Wall Street: une prolongation du rebond en vue

(CercleFinance.com) - Les futures sur le S&P500 (+1,1%) et le Nasdaq-100 (+1,4%) laissent à ce stade présager une prolongation du rebond de la veille à la Bourse de New York, les craintes au sujet des perspectives économiques américaines tendant à s'atténuer.



Les marchés semblent reprendre leurs esprits depuis mardi, alors que nombre d'analystes se veulent plutôt rassurants au sujet du rapport sur l'emploi américain de vendredi dernier, qui a fait souffler un vent de panique.



'En dépit du ralentissement du marché de l'emploi, tant l'économie que les consommateurs américains se portent plutôt bien à nos yeux ; les risques de récession nous semblent limités', estime ainsi Michael Strobaek, Global CIO chez Lombard Odier.



'Les marchés boursiers pourraient se stabiliser au cours des prochaines semaines, mais nous nous attendons à une volatilité qui demeure élevée. Le franc suisse devrait rester soutenu par la demande pour les valeurs refuges', prévient-il toutefois.



Dans l'actualité des valeurs, Walt Disney a relevé à nouveau son objectif de BPA annuel, l'attendant désormais en croissance de 30%, 'fort d'une performance solide sur son troisième trimestre 2023-24 et de son portefeuille équilibré d'actifs'.



A contrario, CVS Health a abaissé ses objectifs de BPA et de cash-flow des activités pour 2024, en raison d'une 'pression continue dans son segment health care benefits, en partie contrebalancée par une performance vigoureuse dans ses autres segments'.



Les opérateurs pourront aussi réagir aux publications trimestrielles du groupe de santé Amgen et de la plateforme de location de logements Airbnb mardi soir, ainsi que de la maison de vêtements haut de gamme Ralph Lauren.





