Wall Street : une progression timide pour démarrer la semaine

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York progresse timidement lundi matin, les investisseurs tentant de reprendre leur souffle avant le début de la saison des résultats et suite au parcours chaotique de la semaine passée. En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,4% à 34.888,6 points, tandis que le Nasdaq Composite prend plus de 0,5% à 14.660,4 points. Les marchés d'actions américains repartent de l'avant malgré une nouvelle poussée de fièvre du côté du pétrole, avec un WTI au zénith à 82,2 dollars à New York, une envolée qui nourrit les inquiétudes sur l'inflation. Si l'imminence du coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels va permettre aux intervenants de se recentrer sur les fondamentaux, les facteurs incitant à la prudence restent bel et bien présents. La saison des résultats commence cette semaine à Wall Street et les bénéfices des entreprises du S&P 500 sont attendus en moyenne en hausse de 27,6% au troisième trimestre, selon les données FactSet. C'est JPMorgan Chase qui ouvrira mercredi la saison des résultats, dans un contexte de remontée des rendements obligataires et de resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Bank of America, Citi et Wells Fargo suivront de près cette première publication en dévoilant leurs résultats jeudi, avant ceux de Goldman Sachs vendredi. De bons chiffres pourraient permettre d'atténuer les inquiétudes des investisseurs et les encourager à revenir vers les actions. Mais les intervenants de marché pourraient aussi se montrer échaudés par des perspectives prudentes, notamment dues aux pénuries de matériaux et à l'inflation galopante des derniers mois. Côté valeurs, Netflix progresse de 0,7% suite à un relèvement d'objectif de cours de Credit Suisse, qui base son optimisme sur le succès rencontré par la série originale 'Squid Game'. Starbucks s'adjuge lui près de 2%, porté par des commentaires d'analystes positifs, BofA ayant notamment repris le suivi de la valeur avec une recommandation d'achat. Les échanges s'annoncent en tout cas peu étoffés en ce jour férié de 'Columbus Day', qui voit bon nombre d'administrations publiques, de banques ou d'autorités financières rester fermées.

