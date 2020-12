Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une position plus attentiste Cercle Finance • 07/12/2020 à 16:58









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé lundi matin en l'absence d'éléments susceptibles d'inciter les investisseurs à porter les indices au-delà des records inscrits vendredi. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones marque une pause après cinq semaines consécutives de hausse et consolide de 0,5% à 30.066,2 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,5% à 12.522 points après s'être hissé à un nouveau plus haut historique, au-delà des 12.524 points. Les dernières nouvelles concernant l'épidémie de Covid-19 et les conséquences qu'elle implique au niveau économique sont venues doucher l'euphorie des dernières séances. 'Les cas de coronavirus aux Etats-Unis ont dépassé le seuil des 200.000 pour le quatrième jour jour d'affilée vendredi dernier, pour atteindre près de 230.000 cas, tandis que le nombre de décès quotidiens et d'hospitalisations demeurent à des niveaux records', soulignent les équipes de Wells Fargo. Beaucoup d'intervenants s'inquiètent des valorisations élevées atteintes par les marchés boursiers américains et bon nombre de gérants estiment qu'une consolidation est inévitable, d'où une activité relativement calme aujourd'hui. Les investisseurs - qui n'ont pas de raison de renforcer leurs positions mais pas vraiment de prendre leurs bénéfices non plus avant un possible 'rally' de fin d'année - optent donc pour une position d'attentisme. Les pertes restent en conséquence limitées, même si elles touchent de nombreux secteurs, les valeurs industrielles accusant la plus forte baisse, tandis que les services collectifs sont les plus recherchés. Avec des gains de presque 4%, c'est Boeing qui signe la plus forte hausse de l'indice Dow Jones à la faveur d'un relèvement de recommandation à l'achat d'UBS, qui voit le secteur aéronautique se redresser avec l'arrivée des vaccins. Sur le marché des changes, le dollar poursuit sa glissade sous les 1,2140 euro, prolongeant la cassure du support des 1,20 euro qui avait été validée la semaine passée.

