Wall Street : une petite pause après trois belles séances

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait marquer une pause jeudi après trois séances de hausse d'affilée qui ont ramené l'indice S&P 500 à des niveaux proches de ses plus hauts historiques. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les indices new-yorkais reculent de 0,4%, annonçant un début de séance en territoire négatif. L'indice de référence S&P a gagné 3,6% depuis lundi matin, ce qui constitue sa meilleure performance en l'espace de trois jours cette année. L'indice ne se situe plus qu'à une trentaine de points de son record de clôture de 4743,8 points atteint fin novembre, soit l'équivalent d'une hausse théorique de 0,8%. Wall Street a bénéficié hier de propos rassurants de Pfizer et BioNTech concernant l'efficacité de leur vaccin BNT162b2 contre le nouveau variant du coronavirus. Mais c'est l'attentiste qui devrait dominer ce jeudi, faute d'indicateurs majeurs et dans l'attente de la publication, demain, des chiffres décisifs de l'inflation. Publiées ce matin, les inscriptions aux allocations chômage ont diminué lors la semaine du 29 novembre aux Etats-Unis pour s'établir à 184.000 contre 227.000 la semaine précédente. Il s'agit de leur niveau le plus faible depuis septembre 1969. La volatilité, elle, continue de refluer pour revenir à ses niveaux d'avant la découverte d'Omicron: malgré une hausse de 3% à 20,5 points, l'indice VIX du CBOE est presque de retour sous le feuil fatidique des 20 points. Le rendement des Treasuries à dix ans évolue sur une note baissière, autour de 1,48%, ce qui trahit un léger essoufflement de l'appétit pour le risque. Sur le marché des changes, le dollar repart à la hausse face aux autres devises, le billet vert remontant notamment de presque 0,2% face à l'euro, à près de 1,1320, montrant là encore les dispositions prudentes des investisseurs.

