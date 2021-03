Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une petite hausse vient saluer l'inflation Cercle Finance • 10/03/2021 à 16:58









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en hausse mercredi matin après la publication de chiffres de l'inflation qui ne semblent pas de nature à remettre en cause l'approche ultra-accommodante de la Fed. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones progresse de 0,8% à 32.108,3 points, tandis que le Nasdaq Composite avance plus timidement de 0,3% à 13.117,2 points. Le Département du Travail a annoncé ce matin que les prix à la consommation avaient augmenté de 0,4% en février par rapport au mois précédent. 'Cette progression semble, néanmoins, principalement due au renchérissement des prix de l'essence', tempèrent dans une note les économistes de Commerzbank. En données 'core' - ce qui exclut l'énergie et alimentation, deux catégories traditionnellement volatiles - l'inflation demeure toutefois très sage, à +0,1%. Cette statistique plutôt rassurante a provoqué une détente des taux longs, avec un rendement des bons du Trésor américain à dix ans qui revient vers 1,54%, contre 1,55% tôt ce matin. Côté valeurs, GE cède 7,5% après avoir trouvé un accord avec AerCap en vue de céder sa branche de location et de financement d'avions, GECAS. Apple cède 1,3% malgré des commentaires favorables des analystes de Wedbush, qui considèrent que le récent repli du titre constitue une 'opportunité en or' pour se positionner sur la valeur. Sur le front du pétrole, le brut léger américain reprend un peu de terrain (+0,5% à 64,3 dollars) après la parution de stocks de pétrole brut en hausse, mais de stocks d'essence en baisse.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.