Wall Street: une petite hausse pour finir la semaine information fournie par Cercle Finance • 18/11/2022 à 15:13

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse vendredi matin, une progression qui pourrait bien lui permettre d'afficher un bilan hebdomadaire positif à l'issue de cette semaine plutôt agitée.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux marchés gagnent entre 0,7% et 1%, annonçant un début de séance dans le vert et un quasi-effacement des pertes essuyées ces quatre derniers jours.



Sur l'ensemble de la semaine, les trois grands indices new-yorkais s'inscrivent pour l'instant en léger repli, avec respectivement -0,6% pour le Dow, -1,2% pour le S&P 500 et -1,5% pour le Nasdaq.



Les espoirs d'un reflux de l'inflation susceptible d'entraîner un ralentissement du resserrement monétaire ont fait place cette semaine à la perspective du maintien d'une politique ultra-restrictive de la part de la Fed.



Pourtant, les rendements des obligations souveraines américaines n'ont pas flambé, signe que l'incertitude sur l'ampleur des prochaines hausses de taux subsiste.



Après être reparti à la hausse hier, le rendement des obligations à 10 ans du Trésor américain se maintient toujours sous le seuil des 3,80% aujourd'hui, autour de 3,79%.



Les investisseurs semblent vouloir reconstruire lentement leurs positions en perspective de prochains points de retournement concernant à la fois l'inflation, les taux et la croissance.



Ils comptent surtout sur de bonnes nouvelles du côté de l'économie pour soutenir les marchés et tenter de limiter les dégâts dus aux relèvements des taux d'intérêt.



L'événement le plus attendu de la journée sera la publication, prévue dans le courant de la matinée, des ventes de logements anciens, qui devraient confirmer la frilosité actuelle du marché américain de l'immobilier.



Les investisseurs surveilleront également les indicateurs avancés du Conference Board, qui permettront d'en savoir plus sur les perspectives de l'économie américaine.



Echaudés par une volatilité qui s'est profondément enracinée depuis le début de l'année, les acteurs de marché devraient toutefois rester nerveux et prudents à l'approche d'une année 2023 qui pourrait être synonyme de récession.