Wall Street: une petite hausse avant l'audition de Powell

(CercleFinance.com) - Wall Street s'oriente vers une petite hausse mardi matin, les investisseurs limitant leur activité en vue de l'intervention de Jerome Powell, le président de la Fed, devant les parlementaires américains.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,3%, annonçant une modeste progression pour démarrer la séance.



En l'absence d'indicateur de premier plan, les investisseurs vont focaliser toute leur attention sur l'audition de Powell devant la commission bancaire du Sénat, qui débutera à 10h00 (heure de New York).



Au vu du récent ralentissement de l'inflation, les opérateurs seront à l'affût, dans ses déclarations, du moindre indice susceptible leur permettant de confirmer le scénario d'une baisse de taux au mois de septembre.



'Il sera intéressant d'entendre ce qu'il a à dire sur les indicateurs économiques moins bons que prévu récemment publiés, et notamment sur l'annonce d'un taux de chômage (4,1%) désormais au plus haut depuis novembre 2021', soulignent les analystes de Deutsche Bank.



D'après le baromètre Fedwatch, les traders tablent actuellement sur une baisse de taux en septembre avec une probabilité qui atteint presque 72%.



Les espoirs d'une politique plus accommodante de la Fed figurent parmi les principaux moteurs du 'rally' en cours, qui a encore porté les indices S&P 500 et Nasdaq à de nouveaux plus historiques hier soir.



En dehors de l'audition de Powell, les investisseurs auront largement de quoi retenir leur attention d'ici à la fin de la semaine, avec par exemple les derniers chiffres de l'inflation qui paraîtront jeudi.



Le coup d'envoi de la saison sera par ailleurs donné ce vendredi, avec les comptes des grandes banques américaines JP Morgan, Citi et Wells Fargo, en attendant les publications cruciales des 'Sept Magnifiques'.



'Les investisseurs attendent beaucoup des profits et des prévisions que publieront les quelques géants technologiques qui continuent de dominer les gains du marché', souligne César Perez Ruiz, responsable des investissements chez chez Pictet Wealth Management.





