Wall Street: une petite hausse après la pause de la veille information fournie par Cercle Finance • 18/08/2022 à 15:18

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en légère hausse jeudi matin après sa pause de la veille, bien aidée par les solides résultats de Cisco et des statistiques économiques plus encourageantes que celles publiées ces derniers jours.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,2%, annonçant une modeste progression à l'ouverture.



Ces gains semblent toutefois insuffisants pour remettre en cause de manière notable la pause observée depuis le début de la semaine dans le sillage du spectaculaire 'rally' estival qui s'était enclenchée à la mi-juin.



Les acteurs de marché peinent visiblement à trouver de nouvelles raisons de prolonger la dynamique à l'oeuvre depuis deux mois, qui a permis à l'indice S&P 500 de reprendre 17% de sa valeur.



Particulièrement en vue ce matin, l'équipementier de réseaux Cisco Systems s'adjuge près de 5% en cotations avant-Bourse après avoir publié mercredi soir des résultats trimestriels meilleurs que prévu.



'Les commandes tiennent bon et les perspectives s'annoncent favorables pour 2023', font valoir les analystes de New Street Research.



Dans la foulée de Cisco, les indices sectoriels des technologies et des télécommunications devraient reprendre un peu d'altitude après avoir figuré parmi les plus fortes baisses hier.



La tendance reste toutefois fragile, d'après les analystes. Hier, le S&P 500 a clôturé pour la deuxième fois consécutive sous sa moyenne mobile de 200 jours, ce qui ne constitue pas un très bon signal.



Les indicateurs macro-économiques publiés avant l'ouverture de Wall Street suggèrent, de leur côté, une indéniable résistance de la conjoncture économique aux Etats-Unis.



L'indice 'Philly Fed' - qui mesure l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie - est ainsi repassé en zone d'expansion en août, à +6,2 pour le mois en cours, après être tombé à -12,3 le mois dernier.



Après deux semaines de hausse, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont quant à elles reparties en légère baisse la semaine du 8 août, à 250.000, contre 252.000 la semaine précédente.



S'ils témoignent d'une bonne résistance de l'activité, ces indicateurs meilleurs que prévu plaident aussi en faveur d'une poursuite du cycle de resserrement monétaire entamé par la Fed.



Reste, maintenant, à prendre connaissance des chiffres des ventes de logements anciens et des indicateurs avancés du Conference Board, qui seront publiés en tout début de séance.