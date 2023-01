Wall Street: une petite correction pour débuter 2023 information fournie par Cercle Finance • 03/01/2023 à 17:31

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert la première séance de l'année 2023 en petite hausse mardi matin avant de rapidement repartir à la baisse en l'absence de catalyseurs ou d'indicateurs économiques majeurs.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,5% à 32.963,9 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche près de 1% à 10.368,4 points.



Les places boursières américaines s'apprêtent ainsi à entamer le nouvel exercice dans le rouge après une année 2022 déjà marquée par la plus mauvaise performance de l'indice S&P 500 depuis 2008.



Sur l'ensemble de l'année écoulée, le S&P avait chuté de plus de 19% dans des marchés pris de court par l'envolée de l'inflation et le sévère durcissement adopté en réaction par la Réserve fédérale américaine.



Après cette contre-performance, les valorisations boursières sont devenues plus attrayantes, puisque l'indice S&P 500 se négocie désormais à un niveau d'environ 17 fois ses prévisions de bénéfices, contre 21x il y a un an, ce qui constitue une opportunité d'achat selon certains analystes.



'Même si les valorisations peuvent sembler raisonnables et anticipent déjà une dégradation de l'environnement macroéconomique, il est sans doute trop tôt pour revenir agressivement sur les marchés actions compte tenu du manque de visibilité, en partie lié à l'instabilité géopolitique', tempère toutefois Gilles Guibout, chez AXA IM.



Les échanges demeurent d'ailleurs peu étoffés en l'absence de statistiques à l'agenda, même si les derniers indicateurs en date suggèrent que la conjoncture continue de se dégrader.



La contraction du secteur manufacturier s'est notamment accélérée au vu de l'indice PMI de S&P Global qui est ressorti à 46,2 en version définitive en décembre, après 47,7 le mois précédent.



Il s'agit d'un nouveau plus bas depuis mai 2020 et d'un score parmi les plus faibles depuis 2009.



En revanche, les dépenses de construction ont progressé de 0,2% alors qu'elles étaient attendues en repli de 0,4%.



Sur le front de l'énergie, le cours du baril de brut léger (WTI) chute de 2% à 78,8 dollars, alors que l'activité manufacturière en Chine a ralenti selon le PMI publié ce matin, à 49 contre 49,4.



Côté taux, les rendements des bons du Trésor américains se détendent de 10 points de base à 3,73% pour ce qui concerne le papier à dix ans.



Au niveau des valeurs, Tesla lâche plus de 11%, poursuivant sa dégringolade de l'an dernier, après des chiffres de livraisons d'appareils pour le 4ème trimestre ressortis en-dessous des prévisions du consensus de marché.



Mattel s'inscrit en baisse de 0,4%, les analystes de Stifel ayant revu à la baisse leurs estimations de résultats sur le fabricant de jouets suite aux fêtes de fin d'année.



Mondelez recule de 1,4% en dépit d'une initiation à 'surpondérer' des analystes de Wells Fargo qui se donnent un objectif de cours de 75 dollars.