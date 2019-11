Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une petite consolidation se dessine Cercle Finance • 08/11/2019 à 17:01









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en légère baisse vendredi matin, un mouvement de consolidation semblant se dessiner au lendemain d'une séance marquée par de nouveaux records. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones se replie de 0,2% à 27.608,5 points, tandis que le Nasdaq Composite revient autour de l'équilibre, à 8439,9 points. Après la cascade de plus hauts historiques signés ces deniers jours, les intervenants semblent en quête de catalyseurs pour pousser les indices vers de nouveaux sommets. Si le dossier commercial sino-américain semble au point mort, les investisseurs continuent de suivre ses développements de très près. 'A en croire les derniers articles de presse, Donald Trump ne se serait pas encore décidé à revenir sur les récentes majorations de droits de douane imposées à la Chine', fait valoir un trader. Parallèlement, les résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan ont montré que le moral des ménages s'améliorait, avec un indice établi à 95,7 ce mois-ci contre 95.5 en octobre. Le Département du Commerce a par ailleurs fait état d'une baisse de 0,4% des stocks des grossistes en septembre, pour des ventes demeurées globalement inchangées. Côté valeurs, Disney grimpe de plus de 4% après avoir dépassé les attentes sur son quatrième trimestre fiscal, une bonne nouvelle à quelques jours du lancement de sa nouvelle plateforme de streaming, Disney+.

