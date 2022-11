Wall Street: une période peu propice à la prise de risques information fournie par Cercle Finance • 21/11/2022 à 15:25

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en léger repli lundi, dans des échanges qui s'annoncent toutefois peu étoffés à quelques jours de la fête de Thanksgiving, fériée aux Etats-Unis.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices abandonnent entre 0,1% et 0,5%, annonçant un début de séance en territoire négatif.



Principal facteur baissier, la récente dégradation de la situation sanitaire en Chine fait craindre un nouveau coup de frein à l'économie mondiale, déjà victime d'un indéniable ralentissement.



'Les nouvelles venant de Chine conduisent les investisseurs à douter des perspectives d'un adoucissement de la politique zéro cas, qui avaient permis aux indices en Chine et à Hongkong, de fortement rebondir dernièrement', explique Vincent Boy, analyste marchés chez IG France.



Selon des chiffres officiels, la partie continentale de la Chine a signalé 2.277 cas confirmés de Covid-19 dimanche, c'est-à-dire 40% de plus qu'il y a une semaine et quatre fois plus qu'il y a deux semaines.



Autre élément de prudence, les investisseurs ont déjà la tête à leurs congés avec la fermeture des marchés américains jeudi pour Thanksgiving, ce qui ne paraît pas propice à la prise de risques.



Les volumes d'échanges devraient ainsi rester particulièrement limités pendant tous les jours à venir.



La semaine passée, la progression de Wall Street avait été empêchée par les déclarations de plusieurs hauts responsables de la Fed, qui n'ont laissé guère de doute quant à la poursuite des tours de vis monétaires.



Les investisseurs, qui restent à la recherche de catalyseurs pour poursuivre le récent redressement, garderont donc un oeil sur les statistiques, même si celles-ci s'annoncent peu nombreuses en cette semaine allégée.



La séance de mercredi sera la plus chargée de ce point de vue, avec la parution des commandes de biens durables et de la confiance des consommateurs du Michigan aux Etats-Unis.



Les marchés américains seront fermés jeudi et la séance sera écourtée vendredi pour la journée de 'Black Friday', la grand-messe de la consommation qui marque traditionnellement le lancement des achats de fin d'année aux Etats-Unis.